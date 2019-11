Ferrovie, l'ad Battisti: "Il 30% degli investimenti a Sicilia e Calabria"

L'Alta Capacità ferroviaria creerà le condizioni per un doppio polo a livello nazionale rappresentato da queste due grandi città del Sud che permetterà loro di competere a livello internazionale, con un bacino potenziale che vale 5,5 milioni di nuovi clienti su dieci milioni di abitanti dell’area».

Lo ha detto l’ad di Ferrovie dello Stato, Gianfranco Battisti, a margine dell’incontro in corso a Grottaminarda, in provincia di Avellino, promosso in prossimità dell’inizio dei lavori della tratta Apice-Orsara dell’Alta Capacità.

Lavori divisi in due lotti, che comprendono anche la costruzione della Stazione Hirpinia al confine tra i comuni irpini di Grottaminarda e Ariano Irpino. Battisti ha anche fatto il punto sugli investimenti in corso da parte di Ferrovie dello Stato, in particolare in Sicilia e Calabria: «Su 58 miliardi del piano di investimenti, il 30% è destinato al Sud»

