Domani è il Black Friday 2019: perché si chiama venerdì "nero"?

Ormai manca davvero: domani, venerdì 29 novembre, è il Black Friday 2019, il giorno dei super sconti. Ma dove trae origine il "venerdì nero"? E perché si chiama proprio Black Friday?

Il Black Friday ricorre sempre il venerdì successivo al giorno del Ringraziamento, che quest'anno è oggi, giovedì 27 novembre. Così quest'anno il "venerdì nero" dei super sconti ricade domani.

Perché esiste il Black Friday? Nasce da un'usanza consolidata negli anni Sessanta, quando i negozianti negli Stati Uniti erano soliti proporre super offerte l'indomani del Giorno del Ringraziamento, per dare il via e incentivare le spese natalizie.

Perché si chiama venerdì "nero"? Perché i negozianti riportavano nei registri contabili i conti in perdita con una penna dall'inchiostro rosso, mentre con quello nero i conti in attivo. Grazie alle promozioni, i registri finivano per essere in "nero". I guadagni dunque lievitavano.

Una strategia, quella del Black Friday, che ha funzionato tanto da arrivare fino ai giorni nostri.

Secondo altri, invece, il nome venerdì "nero" deriverebbe dallo smog causato dal traffico sulle strade, provocato dagli americani in corsa per accaparrarsi le offerte più convenienti.

Domani è il Black Friday: ecco i brand più cercati online

Il Black Friday parte ufficialmente domani, ma online e nei negozi da giorni si trova già qualche promozione. Ad ogni modo, in vista del venerdì nero, già a fine ottobre i consumatori hanno iniziato a cercare le offerte online. E quasi la metà di loro è andata a caccia di saldi su determinati marchi in sconti. Ecco quali sono i brand scontati più cercati.

Apple è al primo posto, e le sue AirPods sono il prodotto più cercato online. Le cuffie senza fili si candidano quindi a essere un regalo molto gettonato a Natale. Nell'hi-tech, che è di gran lunga il più desiderato. Apple è seguita da Microsoft, Samsung, Amazon e Google.

Tra i giochi domina Nintendo, che precede Xbox, PlayStation.

In moda e bellezza il podio è composto da Mac, Dyson, Macy's.

Tra le auto Hyundai è nettamente in testa, davanti ad Audi e Ford.

