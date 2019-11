Il Black Friday 2019 è iniziato, cosa conviene comprare e le offerte da evitare

Quando inizia il Black Friday 2019? La data ufficiale è venerdì 29 novembre, ma in realtà già da 3 giorni è iniziata la corsa alle occasioni, soprattutto su Amazon, il vero protagonista delle venite on line che di fatto promuove una settimana di offerte. Giorni di sconti ai quali si aggiungerà poi lunedì 2 dicembre, il Cyber Monday, la festa dell'hi-tech.

Cosa è il Black Friday, dunque, è ormai noto a tutti, anche perché non riguarda solo l'e-commerce come accadeva in passato grazie ad Amazon o eBay, ma coinvolge ormai anche i punti vendita delle grandi catene dell'elettronica (come MediaWorld e Unieuro) o le grandi case di moda.

Ma cosa conviene comprare davvero? Intanto c’è da dire che i prodotti coinvolti sono davvero tanti e ormai comprendono anche le auto o i viaggi di vacanze. Il mondo della tecnologia e dell’elettronica senza dubbio ha un ruolo fondamentale nel Black Friday. Gli smartphone si candidano a essere i più richiesti online, così come i televisori o i piccoli elettrodomestici. Ma non solo, la corsa all’acquisto riguarda capi di abbigliamento, borse e gioielli, profumi, libri, giocattoli.

Secondo Idealo, la società idealo internet GmbH è un servizio di comparazione dei prezzi, le categorie di prodotti che convengono di più sono casse stereo, lego, obiettivi fotografici, macchine reflex, smartphone, videogiochi, smartwatch, fotocamere digitali, notebook e tablet.

E secondo quanto si stima, i consumatori italiani approfitteranno degli sconti per acquistare in particolare smartwatch, aspirapolvere e obiettivi fotografici che avranno sconti fino al 20%.

Ma occhio alle offerte non sempre vantaggiose. Analizzando le varie proposte degli ultimi anni in occasione del Black Friday, Altroconsumo ha notato che a volte i prezzi non sono così convenienti come sembra. In sostanza, il calcolo dello sconto avrebbe come base il prezzo di listino del prodotto al momento del lancio sul mercato. Così facendo, secondo quanto evidenziato, è più facile fare ribassi anche del 50% su articoli usciti nei mesi scorsi e che nel corso del tempo hanno subito un inevitabile calo del prezzo. Dunque, secondo Altroconsumo, bisogna fare attenzione soprattutto a tv ed elettrodomestici.

Per evitare rischi, è meglio fare un confronto dei prezzi sia nei negozi virtuali sia in quelli tradizionali, verificare che non si tratti di svendite di magazzino o di merce di bassa qualità.

