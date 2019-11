Dl fisco, 180 milioni per straordinari di poliziotti e vigili del fuoco

In arrivo 180 milioni di euro per pagare gli straordinari dei poliziotti e dei vigili del fuoco effettuati nel 2018 e non ancora liquidati. Lo prevede un emendamento al dl fisco depositato in commissione Finanze della Camera che consente, in deroga alle norme vigenti, di superare il limite massimo di spesa per il trattamento economico accessorio del personale.

In particolare, la proposta di modifica punta a destinare 175 milioni di euro al pagamento dei compensi per il lavoro straordinario delle forze di polizia e 5 milioni di euro al corpo nazionale dei vigili del fuoco. L’obiettivo della norma, si legge nella relazione illustrativa, è di garantire il livello di sicurezza del Paese visto che il ricambio di personale conseguente al turn over non si è ancora completato.

Le proposte di modifica prevedono, tra l’altro, più fondi per la Cigs, esclusione dagli obblighi di conservazioni delle fatture elettroniche emesse dagli Organismi di informazione, e altri 180 milioni per pagare gli straordinari delle forze di polizia e dei vigili del fuoco per gli anni precedenti al 2019.

© Riproduzione riservata