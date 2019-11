Rottamazione auto, nuovi incentivi nel 2020: ecco quali

Sono 255 i milioni di euro stanziati dal Governo per i bonus rottamazione previsti dal Decreto Clima approvato in Senato nelle scorse ore. Una misura pensata per tutelare l'ambiente e che coinvolge 25milioni di cittadini residenti in quelle regioni dove più alte sono le emissioni inquinanti: Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.

Diverse le novità contenute nel testo, ma ci sono anche importanti conferme. Se da un lato importo e regole del bonus rottamazione auto e moto e del bonus mobilità variano da regione a regione, dall'altro sappiamo però che avranno validità di tre anni e potranno essere utilizzati dal contribuente per acquistare un abbonamento ai mezzi pubblici o ai servizi di sharing mobility e per comprare una bicicletta normale o anche con la pedalata assistita.

Per le città colpite dall'infrazione europea sulla scarsa qualità dell'aria (Roma, Milano, Torino, Catania, Genova e Campobasso) sono previsti fino a 1500 euro per la rottamazione dell'auto fino alla classe euro 3 e fino a 500 euro per i motocicli fino agli euro 2 e 3 a due tempi. Sono incluse nell’utilizzo dell’ecobonus le auto con i requisiti richiesti e immatricolate in un periodo che va dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021. Escluse le auto di lusso.

Le condizioni per poter beneficiare dell’ecobonus auto sono:

un livello di emissioni inferiore ai 70 g/km di CO2, con un andamento incrementale. L’ecobonus quindi crescerà al diminuire delle emissioni:

il prezzo del veicolo nuovo non deve superare i 50.000 euro IVA esclusa, (61.000 euro IVA inclusa);

Per quanto riguarda le moto, lo sconto del 30% sul prezzo di listino a condizione che

si rottami un veicolo euro 0, 1 o 2;

si acquisti un mezzo ibrido o elettrico della stessa categoria;

si acquistino moto e scooter ibridi o elettrici di categoria L1e e L3e con potenza massima di 11 kW o 15 Cv.

Il Decreto Clima ha inoltre destinato:

40 milioni di euro per la creazione, l’ammodernamento e il prolungamento delle corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale;

20 milioni per la realizzazione e il miglioramento del trasporto pubblico scolastico con mezzi ibridi, elettrici o non inferiori alla categoria ambientale euro 6 immatricolati a partire dal 1° settembre 2019;

30 milioni di euro per la riforestazione urbana: reimpianto di alberi e creazione di foreste urbane.

Stabilito inoltre un incentivo di 5.000 euro per l’allestimento dei cosiddetti "green corner", punti di vendita di alimentari e detersivi sfusi o alla spina contenuti in recipienti con durata non inferiore a tre anni.

