Il Black Friday di Amazon parte oggi, super vantaggi per i clienti Prime

Per il Black Friday vero e proprio bisognerà attendere ancora una settimana, ma le offerte lampo di Amazon sono già attive. Il colosso dello shopping online ha infatti lanciato una serie di offerte che permetteranno di acquistare alcuni prodotti, per un periodo di tempo limitato, ad un prezzo scontato.

Ma c'è di più, perché tutti i nuovi utenti potranno beneficiare della spedizione gratuita e costo di acquisto al solo costo di etichetta del prodotto.L’offerta per gli utenti non-Prime si applica solo sui prodotti spediti da Amazon (l’indicazione è chiara in fase di acquisto), solo per ordini sul territorio italiano e fatta esclusione per i canali Amazon Pantry, Prime Now e Amazon Business.

Per gli abbonati Prime, invece, c’è un vasto catalogo di prodotti in spedizione immediata e gratuita, l’accesso alla musica di Amazon Music, il catalogo Amazon Video e molto altro ancora.

© Riproduzione riservata