Il Black Friday per i regali di Natale, cosa comprare il 29 novembre

Il prossimo 29 novembre è il giorno del Black Friday e ben il 69% degli italiani ne approfitterà per comprare i regali di Natale. Almeno stando ai dati di ManoMano.it, e-commerce europeo di fai da te e giardinaggio che ha intervistato un campione di oltre mille persone attraverso la piattaforma YouGov.

C'è chi già sta adocchiando cosa comprare e chi sfrutterà le offerte dei siti online per cogliere l'occasione al volo: Amazon da domani e fino al 29 novembre proporrà la settimana del Black Friday e già da giorni ha lanciato le Offerte a tempo.

Ma cosa cercano gli italiani? In testa, sempre secondo la ricerca di ManoMano.it, con il 58% l’elettronica ovvero pc e computer, tablet, telefoni, seguita dagli articoli di abbigliamento con il 52%. Gli elettrodomestici si trovano al terzo posto (34%).

Per quanto riguarda l’e-commerce da tenere monitorati Zalando, Yoox, Asos, Luisa Via Roma e Uniqlo, che in questi giorni invitano a iscriversi a newsletter per essere informati sugli articoli in offerta e per ottenere speciali codici promozionali.

