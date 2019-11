Il caso Blutec alla Regione: "Se ne occupi anche Roma"

Tavolo tecnico sul caso Blutec nei locali del Centro per l’impiego di Palermo. Al centro della seconda riunione convocata dalla Regione siciliana, alla presenza dei sindacati, i lavoratori dell’indotto. Un incontro interlocutorio, come spiegano il segretario regionale della Ugl Giuseppe Messina, il segretario regionale della federazione Metalmeccanici Angelo Mazzeo ed il segretario provinciale Uglm Lorenzo Giordano con gli impiegati ex Lear Antonio Passafiume, Francesco Serraino, Edoardo Restivo e Attilio D’Agostino.

«Attraverso una disamina circa lo stato della vertenza maturata ad oggi, per quanto riguarda le centinaia di risorse umane interessate, abbiamo potuto verificare - spiegano - come il tavolo prettamente regionale sia uno strumento non più utile al fine di individuare le indispensabili soluzioni».

