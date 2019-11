Cyber Monday, il 2 dicembre le offerte online possono arrivare anche al 70%

L'inizio di dicembre è tempo di offerte e così, reduci dal Black Friday del 29 novembre, milioni di persone si concentrano sul Cyber Monday.

Quest'anno la data fatidica è il prossimo 2 dicembre. Letteralmente dire lunedì Virtuale e il principio è lo stesso del Black Friday. E così, come durante il venerdì che lo precedente, nel corso del Cyber Monday si possono trovare sconti e offerte nei negozi di e-commerce, dalla tecnologia all’elettronica, passando per l’abbigliamento e le idee regalo per Natale.

Il Cyber Monday rappresenta anche la fine degli sconti che iniziano appunto con il Black Griday e alcuni siti di e-commerce mettono in sconto tutti quegli articoli che durante il Black Friday non sono stati venduti e in alcuni casi gli sconti arrivano anche fino al 70%. Gli sconti, però, rispetto al Black Friday che ormai durano per più giorni, vale soltanto per 24 ore e quindi è altamente improbabile che lo sconto aumenti col passare delle ore ma il rischio è non trovare più il prodotto.

© Riproduzione riservata