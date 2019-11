Black Friday 2019, le offerte migliori viaggiano sul web in attesa del 29 novembre

Black Friday 2019 vuol dire sconti, offerte, occasioni da non lasciar perdere e così, diverse piattaforme online, per contrastare il colosso del web, Amazon, hanno deciso già da tempo di applicare sconti.

La data del 29 novembre sta per arrivare e c'è chi si sta impegnando nel comparare i prezzi per poi tentare l'assalto finale. E di assalto si deve parlare visto che, soprattutto per quanto riguarda il mondo virtuale, sono milioni gli utenti che il giorno del venerdì nero riservano ore alla caccia all'acquisto.

Per quanto riguarda Amazon, stando ai dati dello scorso anno, gli sconti presenti sulla piattaforma permetteranno di svuotare non solo la propria lista dei desideri, ma anticipare anche i regali di Natale con un taglio sul prezzo iniziale che può arrivare a sfiorare anche il 70% di sconto.

Dall'inizio di novembre il colosso del web riserva offerte a tempo e a settimane ma da tenere d’occhio è il periodo che andrà da lunedì 25 novembre ai primi di dicembre. Da non sottovalutare, poi, anche il Cyber Monday, che prolunga le offerte anche alla settimana che precede l’8 dicembre.

Ulteriori vantaggi in termini di spedizione se si è iscritti ad Amazon Prime. Come detto anche Mediaworld, Unieuro, Trony applicano sconti in questi giorni sui loro prodotti, sempre tramite web.

La caccia all'affare è già iniziata, dunque, pronti per l'assalto finale previsto per il prossimo 29 novembre quando anche i negozi sotto casa verranno presi d'assalto.

