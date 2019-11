Black Friday 2019, sconti già attivi su Amazon e nei grandi negozi online

Il Black Friday 2019 si sta trasformando nel mese delle offerte. Sono diverse le piattaforme online e le grandi catene di distribuzione che già dai primissimi giorni di novembre stanno applicando sconti.

Amazon, ad esempio, presenta prodotti scontati ogni 5 minuti. E così, malgrado il venerdì nero sia il prossimo 29 novembre, ecco che sulla pagina Black Friday di Amazon ci sono già offerte che, per alcuni prodotti, superano l'80%.

Ed essere abbonato ad Amazon Prime potrebbe essere utile ad accedere a sconti lampo. Ma le sorprese non finiscono: fino al 22 novembre c'è la possibilità di ottenere un buono sconto di 10 euro ogni 30 spesi, acquistando i prodotti, potranno essere utilizzati anche durante il Black Friday e verranno applicati sul carrello della spesa acquistando i prodotti compatibili.

Le offerte, come detto, non riguardano solo il colosso online. Diversi negozi stanno lanciando in queste ore offerte e sconti come ad esempio Mediaworld che, tra le altre cose, consiglia, per facilitare gli acquisti nel giorno del 29 novembre, di registrarsi, creando un account, per sfruttare le offerte.

Euronics, poi, presenta giornalmente offerte online con sconti oltre il 25% sul prezzo d'origine. Il Black Friday, dunque, si sta trasformando in Black Month, almeno nel settore online.

