Lavoro, McDonald's fa assunzioni per le nuove aperture: come candidarsi

Saranno Udine e Bari le prossime tappe del McItalia Job Tour, l’evento itinerante di selezione del personale. Chi volesse partecipare può inviare la domanda online, collegandosi al sito di McDonald.

Con l’avvicinarsi di ogni nuova apertura, il McItalia Job Tour fa tappa nelle città sede dei nuovi ristoranti e dà la possibilità a chiunque lo desideri di partecipare alle selezioni. Per la nuova apertura prevista a Udine, McDonald’s selezionerà 40 persone "dinamiche per le posizioni di Addetto Ristorazione Veloce e Responsabile Accoglienza, predisposte al lavoro in team e al contatto con il cliente"

Pr partecipare basta registrarsi online e poi, rispondendo ad alcune domande circa la propria disponibilità e le mansioni di interesse, i candidati idonei saranno sottoposti ad un test comportamentale in base al quale saranno individuati coloro che parteciperanno ai colloqui durante la tappa di Udine che sarà il prossimo 4 novembre.

Stesso discorso per Bari: per la nuova apertura, McDonald’s selezionerà 80 persone "dinamiche per le posizioni di Addetto Ristorazione Veloce e Responsabile Accoglienza, predisposte al lavoro in team e al contatto con il cliente".

La procedura è la stessa, registrarsi online, poi occorrerà rispondere ad alcune domande circa la propria disponibilità e le mansioni di interesse. I candidati idonei saranno sottoposti ad un test comportamentale in base al quale saranno individuati coloro che parteciperanno ai colloqui durante la tappa di Bari che si terrà il prossimo 11 novembre.

