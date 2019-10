Ryanair e Wizz, annullate le multe dell'Antitrust sui bagagli a mano: è polemica

Niente più multa per la Ryanair e per la Wizz Air per la questione del bagaglio a mano, e arriva l'ira del Codacons, che grida alla truffa per i consumatori e passeggeri. Sparite le sanzioni di tre milioni e un milione di euro inflitte nel febbraio scorso dall’Antitrust alle due compagnie aree per pratica commerciale scorretta in relazione alle modifiche apportate alle regole di trasporto del bagaglio a mano grande.

L'ha deciso il Tar del Lazio con due sentenze con le quali ha accolti i ricorsi proposti, nelle parti in cui contestavano il provvedimento sanzionatorio, la cui istruttoria nacque sulla base di segnalazioni delle associazioni di consumatori e di singoli utenti. La "policy" sui 'bagagli a mano adottata prevedeva, per le prenotazioni effettuate a partire del primo settembre 2018 e per voli da effettuarsi dopo l’1 novembre 2018, l’inclusione nella tariffa "standard" di una sola "borsa piccola", mentre, per il "bagaglio a mano grande" (trolley) sarebbe stato richiesto sempre il pagamento di un supplemento.

Nelle due sentenze, il Tar ha innanzitutto sostenuto la non irragionevolezza delle dimensioni imposte dai vettori aerei per il bagaglio "a mano". «Non si individua - si legge - quale normativa impedisca al consumatore la libera scelta tra pagare un biglietto "standard" di costo leggermente maggiore, per consentirsi la "comodità" di uscire dall’aeroporto subito dopo lo sbarco al Terminal e non attendere le inevitabili e più complesse operazioni di scarico dei bagagli dalla stiva, e quella di pagare un biglietto di costo minore, adeguandosi ad attendere qualche in minuto in più nei pressi del "nastro trasportatore" per attendere il secondo bagaglio grande».

«La sentenza del Tar rappresenta un errore a danno degli utenti». Così il Codacons in una nota commenta la decisione di annullare le sanzioni Antitrust a Ryanair e Wizz Air in relazione alle modifiche apportate alle regole di trasporto del bagaglio a mano grande.

