Ecosistema urbano, maglia nera a Catania e Siracusa fuori dalla classifica

Maglia nera in Sicilia nella classifica Ecosistema Urbano, il rapporto stilato da Legambiente e Ambiente Italia. L'indagine che misura le performance ambientali delle 104 città capoluogo di provincia, ha assegnato il primo posto a Trento mentre ha destinato le città del Sud Italia alle ultime posizioni.

Catania è l'ultima della classifica mentre Siracusa, insieme a Vibo Valentia, non risultano in classifica per insufficienza di dati. Risultati scarsi anche per Palermo al 100° posto, davanti soltanto a Ragusa e Catania.

Trento è la città più green d'Italia: le città siciliane in fondo alla classifica 1° posto - Trento - Palazzo Pretorio 1° posto - Trento - Piazza del Duomo 2° posto - Mantova - Duomo 2° posto - Mantova - Piazza Sordello 3° posto - Bolzano - Duomo 3° posto - Bolzano - Monumento alla Vittoria 4° posto - Pordenone - Campanile del Duomo 4° posto - Pordenone - Palazzo comunale 5° posto - Parma - Duomo 5° posto - Parma - Palazzo Cusani 100° posto - Palermo - Piazza Giulio Cesare 100° posto - Palermo - Ponte dell’Ammiraglio 101° posto - Ragusa - Duomo San Giorgio 101° posto - Ragusa - Palazzo Zacco 102° posto - Catania 102° posto - Catania - Piazza Duomo 103° posto - Siracusa 103° posto - Siracusa - Teatro Greco

Il punteggio viene assegnato in base a una media di punti individuati in base a 18 indicatori suddivisi per aree tematiche: aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente urbano, energia. La valutazione avviene poi in base al tasso di sostenibilità della città reale presa in esame rispetto a una città ideale.

A questi punti vengono poi aggiunti dei bonus supplementari, pari a un terzo del punteggio complessivo e relativi a quattro ambiti: recupero e gestione acque, ciclo dei rifiuti, efficienza di gestione del trasporto pubblico, modal share.

