Lavoro, regionali sul piede di guerra in Sicilia: domani assemblea

Domani dipendenti regionali in assemblea. «Chiediamo e pretendiamo che il percorso tracciato venga portato avanti nel rispetto degli impegni assunti», dice Fp Cgil Sicilia, che assieme alle altre sigle pone l’accento su alcuni punti significativi della piattaforma rivendicativa.

«L'assemblea che ci vedrà impegnati in mattinata in tutti i territori dove operano gli uffici regionali - affermano il segretario generale, Gaetano Agliozzo, e il coordinatore regionale Franco Campagna - sarà l’occasione per ribadire alcuni concetti fondamentali, i cui effetti saranno certamente a garanzia dei dipendenti, ma anche a beneficio dell’efficienza della macchina amministrativa degli uffici». Uno dei temi rilevanti è legato alla riclassificazione del personale.

«Proprio in questa ottica - sottolineano Agliozzo e Campagna - già in sede di rinnovo del contratto avevamo fatto presente sia all’Aran Sicilia che alla Regione quanto fosse indispensabile dare il via subito all’attività della commissione paritetica. Perchè eravamo e siamo consapevoli che si tratti di un passaggio chiave per consentire ai lavoratori e quindi agli utenti, che fruiscono dei servizi, di potere toccare con mano le conseguenze dell’esito positivo legato al rinnovo del contratto. Ma nessun passo avanti è stato compiuto».

Tra i temi sul tavolo anche quello del rinnovo del contratto della dirigenza, «altrimenti non ci resta che attivare gli strumenti democratici della protesta per porre la questione al centro del dibattito pubblico»

