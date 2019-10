Strade, arrivano i fondi per far ripartire i lavori sulla Palermo-Agrigento

Arrivano i fondi e ripartono i lavori sulla Palermo-Agrigento e sulla Caltanissetta-Agrigento. Entro fine ottobre, al massimo entro la prima decade di novembre. La notizia a firma di Luigi Ansaloni è oggi in Primo piano sul Giornale di Sicilia in edicola.

Inoltre, la Ragusa-Catania si farà. Il nuovo viceministro ai Trasporti, il siciliano Giancarlo Cancelleri, sembra non volere perdere tempo. Riunione dopo riunione, incontro dopo incontro, in una sinergia tra Stato e Regione, assieme al presidente Musumeci e all'assessore regionale alle infrastrutture Falcone, sembra aver dato un primo input, una scossa a quella Sicilia che da sola «vanta» praticamente un quarto delle infrastrutture incompiute in Italia.

