Fisco, la proposta: i crediti d'imposta come un "bancomat"

Prima di erogare i crediti fiscali lo Stato 'preleverà' quanto gli spetta se il contribuente ha dei debiti con il fisco, superiori a 100 euro, già diventati cartelle.

Lo prevede la bozza del decreto fiscale collegato alla manovra, che dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei ministri lunedì.

La norma prevede, in sostanza, che i crediti d’imposta diventino una sorta di 'bancomat', utili prima di tutto a sanare i debito col fisco già notificati dall’agente della riscossione, a meno che non sia una sospensione o non sia già stato avviato un piano di rateazione.

