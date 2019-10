Lavoro, assunzioni Lidl anche in Sicilia: ecco come candidarsi

Nuove assunzioni da Lidl con posti anche in Sicilia. La multinazionale tedesca, specializzata nel commercio di prodotti alimentari, cerca infatti addetti alla vendita e figure del settore delle risorse umane.

Negli ultimi anni, in Italia, Lidl ha assunto oltre duemila dipendenti nei 40 punti vendita presenti sul territorio nazionale. Fondata negli anni '90, la catena possiede ad oggi ben 16mila supermercati nel mondo.

Per ulteriori informazioni è possibile collegarsi al sito dell'azienda, navigare nell'area "Lavorare in Italia" e cliccare sul menù "Opportunità" per visualizzare e consultare tutte le posizioni aperte.

