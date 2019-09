Scuola, docenti abilitati in Romania: il SI.NA.L.P. ricevuto dal direttore del Miur

“Abbiamo chiesto a gran voce un’azione tempestiva del Ministro, per garantire i circa 5.000 docenti italiani abilitati in Romania". Lo dichiara il segretario della Federazione Nazionale del SI.Na.L.P., Gaetano Giordano al termine del sit-in organizzato davanti la sede del Miur, a Roma, per chiedere il riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento conseguita da cittadini italiani in Romania.

I rappresentanti sindacali sono stati ricevuti dal direttore generale del Miur, dott.ssa Maria Assunta Palermo.

"Allo stato attuale un cittadino della Romania è più avvantaggiato di un italiano – ha continuato -. Il SI.Na.L.P ha chiesto un autorevole intervento della politica italiana, che consenta a questo comparto di poter lavorare nel più breve tempo possibile".

“La dirigente informerà il ministro delle nostre richieste e chiederemo un incontro allo stesso Fioramonti. Solo la politica – conclude - può sanare questa situazione”.

