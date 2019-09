Lavoro, entro lunedì domande per il concorso nella Giustizia

Al via un maxi concorso pubblico per l'assunzione di 2.329 funzionari a tempo indeterminato: il bando, destinato a laureati, come scrive Mohamed Maalel sul Giornale di Sicilia in edicola, è stato pubblicato nell'ambito del progetto Ripam, Riqualificazione della pubblica amministrazione.

Si cercano 2242 funzionari giudiziari, 309 funzionari amministrativi nei ruoli del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, 20 funzionari dell'amministrazione penitenziaria e 28 funzionari nell'organizzazione nei ruoli del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

Serve una laurea in discipline attinenti: studi giuridici, studi economici, psicologia, sociologia, scienze dell'organizzazione, ingegneria gestionale, scienze politiche, servizi sociali, cooperazione allo sviluppo e statistica.

Per partecipare c’è tempo fino alla mezzanotte di lunedì 9 prossimo. La domanda va inoltrata per via telematica, compilando il modulo presente sul sito www.concorsipersonale.giustizia.it.

