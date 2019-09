Lavoro, in Sicilia via ai concorsi nella sanità per 230 dirigenti medici

Le Asp e gli ospedali hanno pubblicato i bandi per assegnare circa 230 posti da dirigente medico in varie province. Si tratta, come riporta Giacinto Pipitone in un articolo del Giornale di Sicilia, di alcuni concorsi che l'assessore alla Sanità, Ruggero Razza, aveva annunciato all'inizio dell'estate.

Il bando dell'Asp di Caltanissetta prevede 68 posti da dirigente medico in tantissime branche, quella di Agrigento cerca invece 21 direttori di unità operativa complessa. All'Asp di Ragusa bandi per 58 dirigenti mentre a Siracusa sono a disposizione 38 posti. Bando anche dell'Asp di Trapani.

Le domande vanno presentate entro fine settembre. La notizia completa sul Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE