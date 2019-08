Fondi Ue a rischio, 83 sindaci scrivono alla Regione: "Dateli a noi"

La Regione rischia di dover restituire 400 milioni di fondi europei a Bruxelles a fine anno e così 83 sindaci scrivono all'assessorato all'Energia chiedendo, come riporta Giacinto Pipitone in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, di finanziare altrettanti progetti di illuminazione pubblica subito realizzabili e per il momento invece esclusi dalle graduatorie.

"Stiamo parlando di risparmio energetico e smart city - esordisce Antonio Rini, sindaco di Ventimiglia e primo firmatario dell'appello -. Abbiamo pronti progetti per sostituire tutta l'attuale rete di illuminazione passando alle luci a Led e risparmiando così soldi pubblici sui consumi".

Nei mesi scorsi è stato pubblicato il bando per finanziare "l'adozione di nuove soluzioni tecnologiche per ridurre i consumi pubblici". Il budget di 72 milioni e 258 mila euro è sufficiente a finanziare appena 60 progetti a fronte di 143 presentati. Più della metà delle richieste non potrà essere finanziata e così i sindaci chiedono che si proceda allo scorrimento della graduatoria per investire i soldi europei.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE