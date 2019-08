Meeting di Rimini, presente anche Assocamping Sicilia

Anche Assocamping Sicilia partecipa alla XL edizione del Meeting di Rimini che si conclude domani. La sigla di settore di Assoturismo Confesercenti è presente all’interno dello stand della Regione Siciliana con il progetto Sicily En Plein Air nato con lo scopo di promuovere il turismo all’aria aperta e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali dell’Isola.

“Non potevamo mancare ad un appuntamento così importante”, dice Salvatore Di Modica, Presidente regionale di Assocamping. “Questo meeting – aggiunge - celebra l’amicizia dei popoli e il turismo è uno degli strumenti più importanti per promuovere incontro tra culture e integrazione. Specialmente quando come con Sicily en Plein Air si punta a far conoscere i caratteri e i tratti identitari del territorio e delle comunità con un viaggio di tipo esperienziale”.

Tante le novità del progetto che vede il coinvolgimento e la partecipazione attiva della Regione oltre che della rivista nazionale PleinAir: una mappa interattiva consultabile attraverso un’app scaricabile su smartphone e una fidelity card che dà accesso ad una scontistica privilegiata. Strumenti operativi che saranno presentati ufficialmente a settembre al “Salone del Camper” di Parma e che oggi sono stati mostrati in anteprima. Quindici le strutture private di accoglienza turistica all’aria aperta aderenti ma nel circuito sono entrate anche associazioni turistiche come Ciclabili Siciliane e importanti imprese di trasporto tra cui la compagnia GNV, Grandi Navi Veloci.

“Stiamo lavorando - spiega Salvatore Basile coordinatore regionale Assoturismo -per rendere sempre più stringente la collaborazione tra pubblico e privato già nella fase di programmazione delle attività di promozione e commercializzazione dell'offerta turistica siciliana con i rispettivi assessorati competenti del Turismo e delle Attività produttive per concorrere, ognuno con le proprie competenze, a consolidare attraverso la partecipazione alle fiere, il posizionamento del brand Sicilia nei mercati turistici in cui l’Isola è già presente e per proporlo in quelli emergenti".

"La partecipazione di Assocamping Sicilia all'interno dello stand della Regione Siciliana al meeting di Rimini - dice Manlio Messina, assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo - costituisce un tassello fondamentale per la promozione del turismo en plein air in Sicilia. È una occasione utile per far conoscere i numerosi posti della nostra Isola dove è possibile vivere una vacanza come in tanti ancora oggi decidono di fare, tra tenda e roulotte o camper, nel segno di quello spirito di libertà e di avventura che riesce anche a dare occasioni uniche per visitare luoghi meno frequentati e anche a contatto con la natura o con i nostri meravigliosi beni archeologici e monumentali", conclude Messina. Oltre 179 gli incontri previsti dal programma ufficiale del Meeting con 625 relatori che interverranno agli incontri. Nel 2018 l’evento ha registrato 800.000 presenze.

