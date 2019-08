Benzina, agosto senza rincari: prezzi in calo di 2 centesimi

È un’estate tranquilla sul fronte dei prezzi dei carburanti, senza quelle 'stangate' che qualche volta in passato hanno rovinato le vacanze di agosto alle famiglie italiane.

Grazie al prezzo del petrolio piuttosto basso, intorno ai 52 dollari al barile, le compagnie da giorni stanno ritoccando all’ingiù i listini e ulteriori riduzioni sono attese per i prossimi giorni: stando alle rilevazioni di Figisc Confcommercio, infatti, la prossima settimana i prezzi dovrebbero scendere di ulteriori 2 centesimi al litro.

L’ultima rilevazione del Mise, relativa a martedì 5 agosto, dava la benzina a un prezzo medio di 1.592,34 euro al litro e il gasolio a 1.478,79 euro al litro. Esattamente un anno fa, il 6 agosto 2018, lo stesso Mise indicava come prezzo medio della benzina 1.628,76 euro e per il gasolio 1.506,2 euro al litro. In sostanza, per un pieno di un’auto a benzina di media cilindrata (50 litri), si spendono quest’anno poco più di 79 euro, contro gli 81,4 di un anno fa.

