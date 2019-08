Lavoro, via libera a "Resto al Sud" anche per under 46 e professionisti

Il ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro Luigi Di Maio ha firmato il decreto che modifica il regolamento della misura «Resto al Sud», che ha l’obiettivo di incentivare maggiormente le attività imprenditoriali nelle regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, rivolgendosi sia ai giovani imprenditori sia ai liberi professionisti di età compresa tra i 18 e 45 anni. Lo si legge in una nota del Mise in cui si spiega che si tratta di 1,25 miliardi di incentivi a favore di imprenditori e liberi professionisti fino a 45 anni.

In questo modo la misura, che è stata promossa e sostenuta dal Ministro per il Sud Barbara Lezzi, coinvolgerà una platea più ampia di persone che potranno accedere agli incentivi da oltre un miliardo di euro, garantendo una possibilità concreta di sviluppo nelle regioni del Mezzogiorno.

«Il decreto Resto al Sud è stato firmato e questa è davvero una bella notizia. Nell’ultima Legge di bilancio avevo previsto l’estensione di questa misura al fine di aumentarne il 'tiraggio', innalzando l’età dei beneficiari fino agli under 46 anni e prevedendola anche per la categoria dei professionisti. Si tratta di una iniziativa nella quale credo molto perché facilità l’avviamento di attività a tanti cittadini del Mezzogiorno, favorendo così il rafforzamento del tessuto micro-imprenditoriale al Sud». Lo afferma in una nota il ministro per il Sud Barbara Lezzi.

«Appena è stata approvata la legge di bilancio - spiega Lezzi - ho immediatamente predisposto il decreto che aveva bisogno del concerto del Ministero dello Sviluppo economico e del ministero dell’Economia e delle Finanze dopodiché, trattandosi di un regolamento, doveva andare dal Consiglio di Stato per un parere. Dal mese di aprile ad oggi, dopo una serie di passaggi, ieri sera, nel corso della riunione con le parti sociali che si è tenuta a Palazzo Chigi, il ministro Di Maio ha posto l’ultima firma per il concerto del Mise e così l’iter è stato completato. Manca un ultimissimo passaggio dalla Corte dei Conti, ma posso assicurare che tra un mese e mezzo al massimo Resto al Sud sarà operativo anche su Invitalia».

«Una indiscutibile vittoria per il Sud, con tantissime luci e senza ombre, un'operazione che aprirà nuove opportunità occupazionali nel Meridione - affermano i deputati del Movimento 5 Stelle al'Ars -. La nostra ministra Barbara Lezzi – dicono i deputati - ci ha lavorato tantissimo, il risultato finalmente è arrivato e tra poco, dopo il passaggio della Corte dei Conti, sarà operativo. E' una notizia che tantissimi giovani aspettavano e che siamo felici di poter finalmente dare. Col decreto si amplia la platea dei beneficiari degli incentivi all'imprenditorialità giovanile con finanziamenti a fondo perduto, estendendola agli under 46 e coinvolgendo i liberi professionisti. Ancora una volta - concludono i deputati - parlano i fatti. E' pure di queste ore, infatti, la ratifica della nomina del commissario per le zone terremotate del Catanese, che dimostra la particolare attenzione di questo esecutivo per il Sud».

