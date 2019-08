Lavoro alla Regione, in corsa 1.358 giovani per 110 stage

Chance per 1.358 giovani neolaureati siciliani che si contenderanno uno dei 110 stage da un anno alla Regione. I termini per il bando pubblicato dalle università in accordo con l'assessorato alla Formazione sono scaduti e, come scrive Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola, il numero delle domande è alto.

L'università di Palermo ha registrato circa ottocento candidature, quella di Catania 282, quella di Messina 225 e quella di Enna 51. «A breve - fa sapere l'assessore alla Formazione, Roberto Lagalla - partiranno le selezioni che avverranno esclusivamente per titoli, al fine di garantire trasparenza, obiettività e terzietà di giudizio». Le assunzioni sono previste a ottobre.

