Blutec, sbloccati i pagamenti della cassa integrazione

Il lavoro congiunto tra Ministero del Lavoro e Inps «ha consentito lo sblocco dei pagamenti della cassa integrazione per i lavoratori della Blutec»: lo rende noto lo stesso dicastero.

«Per fronteggiare la difficile vertenza e assicurare gli ammortizzatori sociali fino a fine anno il Ministero del Lavoro sta nel frattempo lavorando ad una norma per concedere ulteriori periodi di cassa integrazione», aggiunge la nota.

Nei prossimi giorni gli operai riceveranno le due mensilità. Come annunciato ieri dal ministro Luigi Di Maio, si tratta di «una norma d'urgenza che consenta ai lavoratori di Blutec di avere ancora la cassa integrazione, sperando di trovare nuovi investitori in una zona non semplice».

