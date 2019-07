Anello ferroviario a Palermo, la Tecnis passa a D'Agostino: c'è l'accordo

Sottoscritto a Roma tra Tecnis, la D’Agostino Angelo Antonio Costruzioni srl e le segreterie nazionali di Feneal, Filca e Fillea il verbale di accordo per la vendita e il trasferimento di tutto il personale Tecnis alla D’Agostino Costruzioni. L’accordo è stato firmato oggi nella sede della Tecnis a Roma. Il via libera alla vendita è arrivato il 28 giugno scorso dal Mise. Lo rendono noto i sindacati.

«L'accordo raggiunto prevede per Palermo e la Sicilia il passaggio alla D’Agostino dell’anello ferroviario di Palermo,

opera da 110 milioni di euro, ancora ferma al 20 per cento di realizzazione, ma anche - prosegue la nota - i cantieri dove erano impegnate le società consortili come San Marco Scarl e Metro C Catania Scarl, che stanno realizzando l’ospedale di San Marco e la Metro Cibali, entrambi a Catania».

"Esprimiamo soddisfazione - dicono i segretari generali di Feneal, Filca e Fillea di Palermo, Francesco De Martino, Paolo D’Anca e Piero Ceraulo - Nell’accordo si stabiliscono le modalità con le quali verranno trasferiti tutti i 140 lavoratori diretti di Tecnis, tra cui i 27 impegnati nel cantiere dell’anello ferroviario di Palermo». (ANSA)

