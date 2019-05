Lavoro, l'Inps assumerà 1.800 medici e operatori sociali

L'Inps ha avviato le selezioni per l'affidamento di collaborazioni professionali a 1800 medici ed operatori sociali. L'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale ha infatti lanciato due nuovi concorsi per Medici, Psicologi, Assistenti Sociali e altre figure.

Come si legge in un articolo di Luigi Ansaloni sul Giornale di Sicilia, i bandi Inps mirano in particolare all'assunzione mediante richiesta di disponibilità di 1404 posti per Medici e 407 posti per Operatori Sociali. I candidati selezionati svolgeranno incarichi lavorativi per conto dell'ente come Medico o Operatore Sociale/Esperto ratione materiae, in regime di prestazione libero professionale. Le domande si possono presentare fino a domani.

