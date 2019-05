Chiusa la rottamazione-ter in Sicilia, corsa agli sportelli l'ultimo giorno: solo ieri in 3.300

Si è chiusa la rottamazione-ter anche in Sicilia. Solo nella giornata di ieri 3.300 contribuenti che hanno richiesto assistenza presso gli sportelli di tutto il territorio. Palermo è in testa tra le province, con un picco di 581 presenze. Mentre da Catania si sono registrati 9mila accessi al sistema online di Riscossione Sicilia, segue Palermo con 5.400 accessi.

"Nonostante abbiamo informato l'ordine dei dottori commercialisti di Palermo che avremmo tenuto aperti gli sportelli sia nella giornata di sabato che in quella di domenica, l'ordine non ha diffuso l'informazione ai suoi utenti con una circolare - spiega il vice presidente di Riscossione Sicilia, Ettore Falcone- Infatti molti non lo sapevano e nella giornata di ieri a Palermo si sono recati solo 300 utenti. Questo ha portato inevitabilmente molti contribuenti a ridursi agli ultimi due giorni. Nella giornata di ieri inevitabilmente il sito di Riscossione Sicilia ha subito dei rallentamenti per gli utenti che volevano accedere".

"Ad oggi non abbiamo ricevuto nessuna lamentela da parte dei contribuenti. Certamente ci saranno state tante persone che sono rimaste fuori e non avranno potuto mandare l'adesione alla rottamazione", precisa Falcone.

Grande afflusso agli sportelli di Riscossione Sicilia che sono rimasti aperti fino alle 18,30 nella giornata di ieri. In particolare ad Agrigento sono stati serviti 391 contribuenti, a Caltanissetta 208, ad Enna 225, a Catania 427, a Messina 450, a Ragusa 270, a Siracusa 326. Mentre negli sportelli periferici del Catanese ci sono stati 220 accessi, nel Messinese 225 e nel Siracusano 220.

