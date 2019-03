In Liguria nasce un nuovo lavoro: l'avvistatore di cetacei

La Regione Liguria lancia una nuova figura professionale: l'accompagnatore di turismo marino, attività legata soprattutto alle gite in mare per avvistare i cetacei. L' idea è degli assessori regionali al Turismo e alla Formazione Gianni Berrino e Ilaria Cavo. A illustrarla è stato Berrino al convegno "È possibile coniugare la tutela dell'ambiente con lo sviluppo turistico?".

"Il turismo sostenibile è un tema del programma regionale. Per la Liguria è di importante la promozione del mare. Per l'osservazione dei cetacei, ad esempio, è emersa l'opportunità, in collaborazione con l'assessore Cavo, di inserire la figura professionale di Accompagnatore di turismo marino". Assisterà ed accompagnerà i turisti in escursioni marine fornendo informazioni su territorio, fauna e zone di pregio naturalistico; dovrà inoltre avere dimestichezza con l'attrezzatura di avvistamento della biodiversità marina da natante. Per esercitare la professione servirà un attestato rilasciato dalla Regione dopo un corso di formazione.

© Riproduzione riservata