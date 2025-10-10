“Mosaico mediterraneo”, a Milano una mostra con tanta Sicilia per unire arte e solidarietà

Ottanta fotografie di Antonio Calabrò, scattate tra Palermo, Salina, Filicudi, Matera, Napoli e Venezia, compongono un racconto visivo del Mediterraneo come luogo di incontri e identità condivise. Non un mare che divide, ma un mare che unisce: popoli, culture, commerci, linguaggi. «C’è, in queste foto, un racconto mediterraneo per immagini – spiega Calabrò – che insiste sui dettagli per sottolineare, fin nei particolari, l’anima profonda di un’area del mondo che ha costruito la propria identità attraverso l’incrocio di civiltà, conflitti e commerci. È un’identità aperta, in movimento: come il mare che la unisce». Le immagini rivelano un Mediterraneo che è paesaggio e pensiero, geografia e destino. Un mare che riflette il volto di chi lo attraversa, portando con sé la memoria dei viaggi e la speranza dei nuovi inizi.

Il Teatro Franco Parenti di Milano ospiterà, da lunedì 13 ottobre 2025 alle ore 18.30, l’inaugurazione della mostra fotografica “Mosaico mediterraneo”, un progetto di Antonio Calabrò che intreccia arte, memoria e solidarietà. Realizzata con il sostegno di Fondazione Banca Popolare di Milano, in collaborazione con Caritas Ambrosiana e Teatro Franco Parenti, l’iniziativa è promossa da Umberto Ambrosoli, Luciano Gualzetti e Andrée Ruth Shammah. L’obiettivo è tanto semplice quanto nobile: trasformare la bellezza in un gesto di responsabilità civile.

Bellezza che diventa solidarietà

Le fotografie saranno esposte e vendute a scopo benefico a partire dalla serata inaugurale: l’intero ricavato sarà devoluto a Caritas Ambrosiana, per sostenere i progetti di formazione e inserimento lavorativo destinati ai giovani migranti presenti a Milano. «Accogliere chi arriva da lontano è un atto di giustizia e di fraternità – aggiunge Calabrò –. Aiutare le persone migranti a costruire il proprio futuro, dentro una comunità che le riconosca e le accompagni, è una responsabilità condivisa». Durante la serata sarà possibile acquistare o prenotare le fotografie, contribuendo concretamente a iniziative che offrono strumenti di integrazione, autonomia e dignità: corsi di lingua, formazione professionale e percorsi di inclusione sociale.

“Mosaico mediterraneo” non è solo una mostra fotografica: è un invito a guardare il mare come metafora dell’umano, un luogo dove l’accoglienza e la solidarietà diventano arte. Un mosaico, appunto, di storie, colori e speranze, capace di unire in un unico gesto estetico e civile la profondità dello sguardo e la concretezza del fare.