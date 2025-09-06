Festival di Venezia, Toni Servillo migliore attore: il Leone d’oro va a Jim Jarmusch

Toni Servillo conquista la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile con «La grazia» di Paolo Sorrentino, dove interpreta un presidente della Repubblica diviso tra fede, diritto e delicate richieste di eutanasia.
Il Leone d’oro va a Jim Jarmusch con «Father Mother Sister Brother», film corale con un cast stellare – da Cate Blanchett a Adam Driver – che racconta rapporti familiari ironici e spietati.
Il Gran Premio della Giuria è stato assegnato a «The Voice of Hind Rajab» della tunisina Kaouther Ben Hania, ispirato alla vicenda reale della bambina palestinese morta a Gaza. A Benny Safdie il premio per la regia con «The Smashing Machine».
L’Italia festeggia anche con Gianfranco Rosi: «Sotto le nuvole» ottiene il premio speciale della Giuria. Coppa Volpi femminile assegnata a Xin Zhilei per «The Sun Rises on Us All». A chiudere la cerimonia i ringraziamenti di Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale, che ha annunciato le date della prossima edizione: l’83ª Mostra del cinema di Venezia si terrà dal 2 al 12 settembre 2026.
