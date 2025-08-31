Camilleri 100, il docufilm della Rai

È facile pensarlo: che faccia avrebbe fatto Camilleri a veder moltiplicare le iniziative che lo ricordano nel centenario della nascita, che cade sabato prossimo? Avrebbe azzannato l’eterna sigaretta e affidato a Catarella una delle sue frasi storiche, impomatate di dialetto? Oppure sarebbe stato felice dietro le quinte? Non è dato saperlo, ma intanto si può seguire Camilleri100, il documentario diretto da Francesco Zippel e coprodotto da Rai Documentari e Quoiat Films con il contributo di Rai Teche che sarà presentato venerdì al Teatro Greco di Taormina (e poi in onda sabato alle 21.15 su Rai 1) aprendo la due giorni che TaoArte dedica allo scrittore. È un racconto della Camilleri’s story attraverso immagini d’archivio, interviste e testimonianze.

«Restituiamo al pubblico non soltanto l’autore del commissario Montalbano, ma l’uomo, l’intellettuale e il regista, il testimone del Novecento», dice Luigi Del Plavignano, direttore di Rai Documentari.

Il lavoro raccoglie le testimonianze di Francesco Bruni, Giancarlo De Cataldo, Maurizio De Giovanni, Giuseppe Dipasquale, Donatella Finocchiaro, Fiorello, Fabrizio Gifuni, Melania G. Mazzucco, Alessandra Mortelliti, Arianna Mortelliti, Dajana Roncione, Michele Riondino, Sergio Rubini, Gaetano Savatteri e Luca Zingaretti.