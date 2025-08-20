I libri in arrivo in autunno: attesa la prima biografia ufficiale di Camilleri

Il ritorno di Antonio Manzini con un nuovo romanzo della serie di Rocco Schiavone (Sellerio) e di Matteo Nucci con il romanzo fiume Platone. Una storia d’amore (Feltrinelli), dove scopriamo il grande filosofo uomo sempre in lotta per realizzare giustizia e felicità. Il nuovo libro di Dacia Maraini Scritture segrete. Le donne che hanno cambiato il mondo con la parola (Rizzoli), in cui la scrittrice disegna una mappa delle grandi autrici e poetesse che ha amato da Jane Austen a Emily Dickinson, da Sibilla Aleramo a Grazia Deledda, da Katherine Mansfield ad Amelia Rosselli, da Angela Carter a Michela Murgia. Riparte con molti titoli di qualità, grandi autori e autrici, che saranno ospiti dei principali appuntamenti letterari, da Festivaletteratura di Mantova a Pordenonelegge, con attesi ritorni e novità, la stagione della narrativa italiana tra la fine dell’estate e l’arrivo dell’autunno.
Il rientro dalle vacanze coincide anche con una data fatidica, il pieno dei festeggiamenti per il centenario della nascita di Andrea Camilleri, avvenuta il 6 settembre 1925. Tra le migliaia di iniziative ed eventi editoriali che sono partiti e proseguiranno per tutto il 2025, il grande scrittore e drammaturgo, creatore del commissario Montalbano, viene ricordato in libreria con l’arrivo di speciali edizioni e nuovi libri, tra cui spicca la prima biografia ufficiale, in collaborazione con il Fondo Camilleri, Una storia (Salani), in cui Luca Crovi apre lo sguardo sulle storie, sugli incontri e sulla vita eccezionale di Camilleri. In arrivo anche un nuovo titolo, Il nipote del Negus, accompagnato da una nota inedita di Giulia Caminito, della collana che Sellerio ha dedicato al grande scrittore.
Proprio di Giulia Caminito, Premio Campiello 2021, torna in una nuova edizione arricchita il mémoir Amatissime (Feltrinelli) sulle scrittrici che l’hanno formata con un capitolo su Maria Bellonci, fondatrice del Premio Strega. Per il settantesimo anniversario della nascita di Pier Vittorio Tondelli, avvenuta il 14 settembre 1955, arrivano Codice Tondelli (Transeuropa) di Giulio Milani, l’autore di Codice Canalini, con una testimonianza inedita di Elisabetta Sgarbi, e Supertondelli (Harper Collins) di Enrico Brizzi, in cui tra Bologna e Berlino, tra Rimini e la via Emilia, lo scrittore racconta il maestro della sua generazione, facendo rivivere un mondo, un’epoca, un sogno.
Tra i titoli di punta, Giorgio Pulixi, l’autore italiano più venduto nel 2024 nella narrativa in Francia, con il thriller L'uomo dagli occhi tristi (Noir Rizzoli) con le ispettrici Mara Rais ed Eva Croce che indagano su un giro di interessi della mafia, legati alla transizione ecologica in Sardegna. C'è anche la Sardegna trasfigurata di Salvatore Niffoi nel suo nuovo romanzo lirico L'amica delle lucertole (La nave di Teseo). Incontriamo di nuovo l'Alligatore di Massimo Carlotto nel suo noir più doloroso, A esequie avvenute (Einaudi).
In Saving Lucca (Mondadori) di Licia Troisi troviamo l’agente scelto Melania Muzio, detta Mel, costretta ad infiltrarsi nel mondo dei nerd. Mentre ne L'insalvabile (Marsilio) Fulvio Erva ci consegna l’ investigatrice Luana Bertelli, che si muove tra Mestre e Venezia. Attesa per il nuovo Marcello Fois de L’immensa distrazione (Einaudi) in cui il protagonista, Ettore Manfredini, si sveglia appena morto nella casa accanto al macello che è stato il centro della sua vita, per il romanzo intimo e corale Qualcosa che brilla (Rizzoli) di Michela Marzano, che racconta la generazione degli adolescenti attraverso la voce di uno psicoterapeuta, e per Nostra solitudine (Mondadori) di Daria Bignardi, che ci conduce in un viaggio in paesi di guerre, Vietnam, Palestina e Uganda e nella sua guerra personale e universale di donna. L'autunno sarà anche di Viola Ardone con Tanta ancora Vita (Einaudi Stile Libero Big) con una ragazzina di dieci anni che ha il padre al fronte per difendere l’Ucraina appena invasa; di Sandra Petrignani con Carissimo dottor Jung (Neri Pozza) dedicato alla figura del grande psichiatra per i 150 anni dalla nascita, del Domenico Starnone di Destinazione errata (Einaudi, Supercoralli), nuova esplorazione della fragilità della coppia, e di Mauro Corona che ne I due sentieri (Mondadori) racconta le vite inconciliabili di due fratelli. Nuovo romanzo di Francesco Carofiglio, architetto, illustratore e scrittore, fratello di Gianrico, che in Tutto il mio folle amore (Garzanti) racconta una storia di amicizia e amore e la breve parabola di Radio Bari. Da segnalare anche Sudari (Feltrinelli) di Paola Caridi, che cerca di restituire umanità e nomi ai milioni di morti di Gaza.
