I libri in arrivo in autunno: attesa la prima biografia ufficiale di Camilleri

Il ritorno di Antonio Manzini con un nuovo romanzo della serie di Rocco Schiavone (Sellerio) e di Matteo Nucci con il romanzo fiume Platone. Una storia d’amore (Feltrinelli), dove scopriamo il grande filosofo uomo sempre in lotta per realizzare giustizia e felicità. Il nuovo libro di Dacia Maraini Scritture segrete. Le donne che hanno cambiato il mondo con la parola (Rizzoli), in cui la scrittrice disegna una mappa delle grandi autrici e poetesse che ha amato da Jane Austen a Emily Dickinson, da Sibilla Aleramo a Grazia Deledda, da Katherine Mansfield ad Amelia Rosselli, da Angela Carter a Michela Murgia. Riparte con molti titoli di qualità, grandi autori e autrici, che saranno ospiti dei principali appuntamenti letterari, da Festivaletteratura di Mantova a Pordenonelegge, con attesi ritorni e novità, la stagione della narrativa italiana tra la fine dell’estate e l’arrivo dell’autunno.

Il rientro dalle vacanze coincide anche con una data fatidica, il pieno dei festeggiamenti per il centenario della nascita di Andrea Camilleri, avvenuta il 6 settembre 1925. Tra le migliaia di iniziative ed eventi editoriali che sono partiti e proseguiranno per tutto il 2025, il grande scrittore e drammaturgo, creatore del commissario Montalbano, viene ricordato in libreria con l’arrivo di speciali edizioni e nuovi libri, tra cui spicca la prima biografia ufficiale, in collaborazione con il Fondo Camilleri, Una storia (Salani), in cui Luca Crovi apre lo sguardo sulle storie, sugli incontri e sulla vita eccezionale di Camilleri. In arrivo anche un nuovo titolo, Il nipote del Negus, accompagnato da una nota inedita di Giulia Caminito, della collana che Sellerio ha dedicato al grande scrittore.