 Il feretro di Pippo Baudo al Teatro delle Vittorie, cittadini in fila per l'ultimo saluto

La camera ardente di Pippo Baudo allestita al Teatro delle Vittorie della Rai Roma, 18 agosto 2025. Fra le corone intanto intorno alla bara, con un picchetto di carabinieri in alta uniforme, spiccano quelle del Presidente della Repubblica, del presidente della Camera, del sindaco di Roma e della Rai. ANSA/ANGELO CARCONI

Il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani con figlia di Pippo Baudo, Tiziana, durante la camera ardente del noto conduttore televisivo, allestita al Teatro delle Vittorie della Rai, Roma, 18 agosto 2025. ANSA/ANGELO CARCONI

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli durante la camera ardente di Pippo Baudo, allestita al Teatro delle Vittorie della Rai, Roma, 18 agosto 2025. ANSA/ANGELO CARCONI

Accanto a volti noti dello spettacolo e delle istituzioni, molti cittadini hanno reso omaggio alla camera ardente di Pippo Baudo, allestita al Teatro delle Vittorie della Rai, Roma, 18 agosto 2025. ANSA/ANGELO CARCONI

Lino Banfi durante la camera ardente di Pippo Baudo, allestita al Teatro delle Vittorie della Rai, Roma, 18 agosto 2025. ANSA/ANGELO CARCONI

Eros Ramazzotti con la figlia di Pippo Baudo, Tiziana, durante la camera ardente del noto conduttore televisivo, allestita al Teatro delle Vittorie della Rai, Roma, 18 agosto 2025. ANSA/ANGELO CARCONI

18 Agosto 2025

Il feretro di Pippo Baudo è giunto al Teatro delle Vittorie dove è stata allestita la camera ardente che sarà aperta dalle 10. Il popolare presentatore è deceduto il 16 agosto al Campus Biomedico di Roma dove era ricoverato. Ieri, la salma è stata vegliata dalla famiglia in ospedale. Oggi e domani, il saluto del pubblico. Mercoledì i funerali nel suo paese di origine, Militello in Val di Catania.

Fra i primi ad arrivare per rendere omaggio a Baudo, il dg della Rai Roberto Sergio, Simona Agnes, Gianni Letta, Luigi Marzullo.

La camera ardente allestita al teatro delle vittorie della Rai aprirà alle 10 ma si è già formata una fila di alcune decine di cittadini per dare l’ultimo saluto a Pippo Baudo. Stamattina a rendere omaggio alla salma di Baudo il ministro degli esteri Antonio Tajani e adesso ci sono Mara Venier e Lorella Cuccarini.

