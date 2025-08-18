 Il feretro di Pippo Baudo al Teatro delle Vittorie, cittadini in fila per l'ultimo saluto

Il feretro di Pippo Baudo è giunto al Teatro delle Vittorie dove è stata allestita la camera ardente che sarà aperta dalle 10. Il popolare presentatore è deceduto il 16 agosto al Campus Biomedico di Roma dove era ricoverato. Ieri, la salma è stata vegliata dalla famiglia in ospedale. Oggi e domani, il saluto del pubblico. Mercoledì i funerali nel suo paese di origine, Militello in Val di Catania.

Fra i primi ad arrivare per rendere omaggio a Baudo, il dg della Rai Roberto Sergio, Simona Agnes, Gianni Letta, Luigi Marzullo.

La camera ardente allestita al teatro delle vittorie della Rai aprirà alle 10 ma si è già formata una fila di alcune decine di cittadini per dare l’ultimo saluto a Pippo Baudo. Stamattina a rendere omaggio alla salma di Baudo il ministro degli esteri Antonio Tajani e adesso ci sono Mara Venier e Lorella Cuccarini.