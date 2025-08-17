L'addio a Pippo Baudo tra lacrime di coccodrillo e glorificazioni post mortem

Ora tutti lo celebrano e lo piangono all’unisono, pubblicano foto assieme a lui, trasmettono interviste, rilasciano commossi ricordi. Anche coloro che invece di onorarlo per il preziosissimo e insostituibile ruolo che con l’avanzare dell’età aveva acquisito, quello di enciclopedia dei successi e delle glorie della Rai e dell’etere, lo avevano impietosamente tenuto lontano dagli studi e dai programmi televisivi, brulicanti invece di giornalisti ultraottantenni e conduttrici 75enni.

Come sempre ha sbaragliato l’audience serale, anche post mortem, incollando milioni di telespettatori davanti alle edizioni straordinarie dei Tg e dei programmi speciali trasmessi sull'onda dell’enorme emozione e del cordoglio per la sua scomparsa.

Mentre Baudo è sempre rimasto un indomito spirito libero e caustico. Lacrime di coccodrillo imperdonabili, perché assieme al Pippo nazionale, l’Italia dà probabilmente l’addio per sempre allo stile originario di una tv cult e pop, servizio pubblico e maestra di vita, che ha accompagnato per mano il Paese dal boom economico alla rivoluzione del web.

I suoi saranno molto più che funerali di Stato ma delle autentiche esequie nazional popolari. E non é un caso che a dispetto delle esaltazioni postume e quasi a voler marcare le distanze, verranno celebrati mercoledì mattina nel Santuario di Santa Maria della Stella di Militello in Val di Catania, il santuario e il paese natale ai quali Pippo Baudo era legatissimo perché nella tomba di famiglia riposano i suoi genitori e qui ha frequentato le elementari: da chierichetto ha aiutato a servire la messa e ha mosso i primi passi da presentatore e showman.

Come dire all’odierno tv system: non mi avete voluto fino in fondo da vivo, non mi avrete da morto. Un intimo ritorno a casa emblematico di un modello di comunicazione che assieme all’intrattenimento di qualità assolveva ad una funzione pedagogica. Una televisione "guida" della quale restano tuttavia gli esempi enciclopedici e propedeutici delle infinite repliche di quella che è appena diventata la storica "era Baudo".