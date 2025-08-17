Cambia la programmazione Rai in memoria di Pippo Baudo

È stato un pezzo di "cuore" della Tv e una parte fondamentale della Rai, un "inventore" di televisione, con oltre 100 trasmissioni televisive, alcune tra le più iconiche del Servizio pubblico, al suo attivo, uno scopritore di talenti, l’uomo del Festival di Sanremo che ha condotto e "pensato" più di chiunque altro.

Cambia la programmazione Rai in memoria e in onore di Pippo Baudo anche per la giornata odierna. Già dalle prime edizioni del Tg1, e in tutti i notiziari è stato dato ampio spazio al ricordo del re della tv italiana attingendo all’immenso patrimonio televisivo Rai alla cui realizzazione Pippo Baudo ha contribuito per tutta la vita.

Anche oggi a Pippo Baudo saranno dedicati ampi spazi di approfondimento: dal Tg1, con uno speciale in onda dalle 8.18 alle 10, e poi, sempre su Rai 1, tra le 14.00 e le 18.45, con «Estate in diretta». In serata, alle 20.30, «Techetechetè» dedicherà proprio a Pippo la sua puntata. Ancora su Rai 1, in seconda serata, verrà trasmessa l’ultima intervista di Baudo realizzata da Pierluigi Diaco.