Addio a Pippo Baudo, il “re della TV” italiana. Le foto della sua carriera

Lorella Cuccarini e Pippo Baudo durante lo show di Raiuno Buon compleanno... Pippo, dedicato ai 60 anni di carriera del conduttore che proprio oggi festeggia 83 anni, Roma, 07 giugno 2019. ANSA/FABIO FRUSTACI
Una foto d’archivio del 34mo Festival della Canzone Italiana nel 1984, in cui Pippo Baudo invita sul palco una delegazione dei 2000 metalmeccanici dell’Italsider che manifestavano davanti al Teatro Ariston di Sanremo contro la minaccia della chiusura dello stabilimento di Genova. ANSA
Pippo Baudo (D) posa per i fotografi con il presidente della Rai, Marcello Foa, in occasione della presentazione della serata su Raiuno “Buon compleanno...Pippo“ a celebrazione dei 60 anni di carriera dello showman siciliano, Roma, 6 giugno 2019. ANSA/CLAUDIO PERI
Pippo Baudo e Aurelio De Laurentiis durante la presentazione del libro di Walter Veltroni ’’Quando’’, Roma, 16 novembre 2017. ANSA/ETTORE FERRARI
Pippo Baudo durante lo show di Raiuno Buon compleanno... Pippo, dedicato ai 60 anni di carriera del conduttore che proprio oggi festeggia 83 anni, Roma, 07 giugno 2019.ANSA/FABIO FRUSTACI
Pippo Baudo e Enrico Brignano durante la diretta della trasmissione ’Il Meglio D’Italia’, Roma, 28 febbraio 2014. ANSA/FABIO CAMPANA
Katia Ricciarelli e Pippo Baudo in una foto di archivio senza dataANSA ARCHIVIO - SIM
Alice ed Helen Kessler con Pippo Baudo in Buon Compleanno Tv, il 14 gennaio 1984. ANSA ARCHIVIO
20020310-SANREMO-SPE: 52mo FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA- QUINTA SERATA. Roberto Benigni e Pippo Baudo sul palco del teatro Ariston durante l’ ultima serata del festival. CLAUDIO ONORATI/ANSA/fer
Adriano Celentano (S) con Jovanotti e Pippo Baudo (D) per il programma “Serata d’onore“ a Roma 8 aprile 1989.ANSA
20081003-ROMA-ACE-RAI: PRESENTAZIONE “ DOMENICA IN “ . Pippo Baudo, oggi durante la presentazione della trasmissione televisiva “ Domenica IN “ , in onda da domenica 5 ottobre a partire dalle ore 14.00 su Rai Uno. ANSA / ETTORE FERRARI / FRR / SIM
20060603 - ROMA - SPE - TV: PIPPO BAUDO, 70 ANNI E NESSUNA VOGLIA DI SMETTERE / ANSA Una foto di archivio del 10 Marzo 2002 di Roberto Benigni e Pippo Baudo al 52/o Festival della Canzone Italiana. CLAUDIO ONORATI /ARCHIVIO ANSA / DEF
epa01130192 Newly elected Miss Italy 2007, Miss Veneto Silvia Battisti (C), 18, smiles after being crowned by the president of the jury Pippo Baudo (R) at the end of the final evening of the Miss Italy 2007 beauty contest in Salsomaggiore, Italy, late 24 September 2007. EPA/ETTORE FERRARI
20011109-ROMA-SPE: SANREMO: QUASI FATTA PER BOB DYLAN E GRANDI RITORNI ITALIANI. Pippo Baudo ripreso oggi a Roma durante la presentazione alla stampa di Sanremo giovani. Maurizio Brambatti /ANSA / li
20051117 - ROMA - SPE - TV: MIKE IN RAI PER I 50 ANNI DEL QUIZ. Pippo Baudo, Mike Bongiorno, Renzo Arbore e Carlo Conti oggi nella sede della Rai di Roma a Viale Mazzini, dove e’ stato festeggiato per i 50 anni del Quiz televisivo. La nuova dirigenza lo aspetta a braccia aperte e lui forse tornera’ ’’molto presto, tra pochi mesi’’, come ha anticipato questa mattina ai giornalisti. VIRGINIA FARNETI/ANSA
20061001 - ROMA - SPE : TV: TORNA DOMENICA IN. Pippo Baudo festeggia le 70enni gemelle Kessler, ospiti di ’Ieri, oggi, domani’, terza e ultima parte di “ Domenica In “ , durante la prima puntata della nuova edizione del contenitore domenicale di Raiuno. GIUSEPPE GIGLIA / ANSA / PAL
Enrico Montesano e Pippo Baudo con Sabrina Marciano (D) e Valentina Spalletta (S) durante la presentazione della commedia musicale ’’Sistina Story’’ al teatro Sistina, Roma, 01 ottobre 2014. ANSA / ETTORE FERRARI
Pippo Baudo durante lo show di Raiuno “Buon compleanno... Pippo“, dedicato ai 60 anni di carriera del conduttore che proprio oggi festeggia 83 anni, Roma, 07 giugno 2019.ANSA/CLAUDIO PERI
Pippo Baudo posa per i fotografi in occasione della presentazione della serata su Raiuno “Buon compleanno...Pippo“ a celebrazione dei 60 anni di carriera dello showman siciliano, Roma, 6 giugno 2019. ANSA/CLAUDIO PERI
Sanremo Giovani 2018 seconda serata Pippo baudo consegna il premio a Mahmood che vince e va al festival tra i big. Sanremo(IM) 21.12.2018 ANSA/Riccardo Dalle Luche
Pippo Baudo durante lo show di Raiuno “Buon compleanno... Pippo“, dedicato ai 60 anni di carriera del conduttore che proprio oggi festeggia 83 anni, Roma, 07 giugno 2019.ANSA/CLAUDIO PERI
Pippo Baudo posa per una foto con Simona Ventura (S), Raffaella Bergè (D) e Ilaria Moscato a “Domenica in“, Roma, 30 gennaio 1992. ANSAOLDPIX
20051111 - ROMA -SPE- KATIA RICCIARELLI A ’CONFIDENZE’: RISPOSEREI PIPPO BAUDO-Katia Ricciarelli e Pippo Baudo, in una foto scattata a Roma l’ 11 luglio 1999. In una lunga intervista concessa al settimanale ’Confidenze’, Katia Ricciarelli rivela, tra l’altro, : ’’C’e’ una cosa che rifarei sicuramente: risposerei Pippo Baudo’’.CLAUDIO ONORATI/ANSA/PAT
Pippo Baudo durante la trasmissione televisiva Che tempo che fa. Milano, 07 Gennaio 2018. ANSA/FLAVIO LO SCALZO
Pippo Baudo, posa per i fotografi in occasione della presentazione dei palinsesti Rai 2016/2017, presso il Salone delle Fontane a Roma, 5 luglio 2016. ANSA/GIORGIO ONORATI
La cantante Gianna Nannini ospite del programma televisivo di Rai 1, Fantastico, in compagnia del presentatore Pippo Baudo, Roma, 08 gennaio 1990. ANSA
20060122 TV: TELEGATTI 2006 - Pippo Baudo e Michelle Hunziker versione rapper sul palco dell’Auditorium Conciliazione durante la Notte dei Telegatti 2006. La trasmissione andra’ in onda Mercoledi’ 25 gennaio su Canale 5. ALESSANDRO DI MEO - CLAUDIO PERI /ANSA
Italian singer and Sanremo Festival artistic director Claudio Baglioni (L), Italian TV presenter Pippo Baudo (R) and Italian actress Virginia Raffaele on stage at the Ariston theatre during the 69th Sanremo Italian Song Festival, Sanremo, Italy, 06 February 2019. The Festival runs from 05 to 09 February. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI
Pippo Baudo durante la presentazione dello show-evento di Raiuno dal titolo ’’Buon Compleanno Pippo’.ANSA/FABIO FRUSTACI
Fiorello (D) “tocca“ Pippo Baudo durante la prima serata del 52/mo Festival di Sanremo in un’immagine d’archivio del 5 marzo 2002.ANSA / CLAUDIO ONORATI
Jerry Scotti Pippo Baudo in occasione della presentazione del libro “Il Telegatto - Storia del premio più amato dalle star“, Milano, 12 marzo 2018. ANSA/DANIEL DAL ZENNARO
Pippo Baudo e Jovanotti durante lo show di Raiuno “Buon compleanno... Pippo“, dedicato ai 60 anni di carriera del conduttore che proprio oggi festeggia 83 anni, Roma, 07 giugno 2019.ANSA/CLAUDIO PERI
Pippo Baudo e Enrico Brignano durante la diretta della trasmissione ’Il Meglio D’Italia’, Roma, 28 febbraio 2014. ANSA/FABIO CAMPANA
Italian TV presenter Pippo Baudo attends on stage during the 68th Sanremo Italian Song Festival at the Ariston theatre in Sanremo, Italy, 07 February 2018. The 68th edition of the television song contest runs from 06 to 10 February. ANSA/ETTORE FERRARI
Pippo Baudo e Fiorello durante lo show di Raiuno “Buon compleanno... Pippo“, dedicato ai 60 anni di carriera del conduttore che proprio oggi festeggia 83 anni, Roma, 07 giugno 2019.ANSA/CLAUDIO PERI
Pippo Baudo e Giorgia durante lo show di Raiuno “Buon compleanno... Pippo“, dedicato ai 60 anni di carriera del conduttore che proprio oggi festeggia 83 anni, Roma, 07 giugno 2019.ANSA/CLAUDIO PERI
Rai “Fantastico“. Nella foto Alessandra Martines, Gino Landi, Pippo Baudo, Lorella Cuccarini. Roma, 24 settembre 1986 ARCHIVIO ANSA R 06077 / 2
20060122 TV: TELEGATTI 2006 - Pippo Baudo e Michelle Hunziker versione rapper con Mike Bongiorno sul palco dell’Auditorium Conciliazione durante la Notte dei Telegatti 2006. La trasmissione andra’ in onda Mercoledi’ 25 gennaio su Canale 5. ALESSANDRO DI MEO - CLAUDIO PERI /ANSA
Italian TV presenter Pippo Baudo poses with the Assomusica award at the 69th Sanremo Italian Song Festival in Sanremo, Italy, 06 February 2019. The Festival runs from 05 to 09 February. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI
Michelle Hunziker e Pippo Baudo durante lo show di Raiuno Buon compleanno... Pippo, dedicato ai 60 anni di carriera del conduttore che proprio oggi festeggia 83 anni, Roma, 07 giugno 2019. ANSA/FABIO FRUSTACI
Pippo Baudo insieme a Katia Ricciarelli durante la prima de L’Otello. Roma, 30 ottobre 1986 ARCHIVIO ANSA R 06660
Pippo Baudo durante la presentazione del programma “Il viaggio“, in onda da lunedì 17 giugno su Raitre in prima serata, Roma, 13 giugno 2013.ANSA/FABIO CAMPANA
(Da sinistra) Pippo Baudo, Fiorella Mannoia e Chiara Francini, durante la prima puntata della trasmissione televisiva ’’Domenica In’’, in onda negli studi di Cinecitta’ a Roma, 2 ottobre 2016. ANSA/GIORGIO ONORATI
Pippo Baudo sul palco del teatro Ariston durante la quarta serata del Festival di Sanremo, 15 febbraio 2013. ANSA/ETTORE FERRARI
Pippo Baudo durante lo show di Raiuno “Buon compleanno... Pippo“, dedicato ai 60 anni di carriera del conduttore che proprio oggi festeggia 83 anni, Roma, 07 giugno 2019.ANSA/CLAUDIO PERI
42mo Festival della Canzone Italiana a Sanremo (1992). Nella foto Miguel Bose’ e Pippo Baudo. Sanremo, 28 febbraio 1992. ARCHIVIO ANSA R 29121
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha ricevuto ieri pomeriggio al Quirinale Pippo Baudo per consegnargli l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. “Un Incontro - ha spiegato all’ANSA Baudo - caloroso e informale- che mi riempie di orgoglio, perché non me lo aspettavo. Ma ancora di più perché a consegnarmi questo riconoscimento è stato Mattarella che ha saputo starci vicino nei momenti più difficoltosi e drammatici, i cittadini lo sanno ed è amato da tutti“.ANSA/UFFICIO STAMPA QUIRINALE/FRANCESCO AMMENDOLA+++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++
Terza puntata di Canzonissima. Nella foto (da sinistra verso destra) Marcella Bella, Loretta Goggi, Peppino Di Capri e Pippo Baudo. Roma, 21 ottobre 1972 ARCHIVIO ANSA 57054
Italian TV presenter Pippo Baudo attends on stage during the 68th Sanremo Italian Song Festival at the Ariston theatre in Sanremo, Italy, 07 February 2018. The 68th edition of the television song contest runs from 06 to 10 February. ANSA/ETTORE FERRARI
Pippo Baudo e Sandra Mondaini a “Domenica In“ in una foto di archivio. Attrice brillante che puntava sulla comicita’ pura e sulla recitazione, Sandra Mondaini, morta oggi a 79 anni, e’ stata protagonista di un susseguirsi di sketch indimenticabili che hanno segnato la sua carriera. Se ne va cinque mesi dopo il suo Raimondo.ANSA/ALESSANDRO DI MEO
Pippo Baudo con con Al Bano Carrisi e Romina Power durante lo show di Raiuno “Buon compleanno... Pippo“, dedicato ai 60 anni di carriera del conduttore che proprio oggi festeggia 83 anni, Roma, 07 giugno 2019.ANSA/CLAUDIO PERI
20060603 - ROMA - SPE - TV: PIPPO BAUDO, 70 ANNI E NESSUNA VOGLIA DI SMETTERE / ANSA Una foto di archivio del 6 Maggio 1997 di Michael Jackson e Pippo Baudo . Esattamente dieci anni fa, alla soglia dei 60, Pippo Baudo giurava che non sarebbe andato in pensione ’’neppure a cento anni’’. E non e’ difficile immaginare che quel proposito sia valido anche oggi, mentre si prepara alle 70 candeline (il 7 giugno) ’’lavorando, senza festeggiamenti’’, quasi si schermisce Superpippo, tornato sugli scudi con il successo di ’Domenica in’ DANIEL DAL ZENNARO/ARCHIVIO ANSA/ DEF
Pippo Baudo posa per i fotografi in occasione della presentazione della serata su Raiuno “Buon compleanno...Pippo“ a celebrazione dei 60 anni di carriera dello showman siciliano, Roma, 6 giugno 2019. ANSA/CLAUDIO PERI
20010210-ROMA-POL-DE:D’ANTONI ZECCHINO ACCLAMATI SEGRETARIO E PRESIDENTE- Giulio Andreotti (s) con Pippo Baudo all’assemblea congressuale di Democrazia Europea. LUCIANO DEL CASTILLO/ANSA/PR
Gigi D’Alessio (S) e Pippo Baudo durante lo show di Raiuno Buon compleanno... Pippo, dedicato ai 60 anni di carriera del conduttore che proprio oggi festeggia 83 anni, Roma, 07 giugno 2019. ANSA/FABIO FRUSTACI
Amadeus con Antonella Clerici, Piero Chiambretti, Gigi D’Alessio, Carlo Conti e Pippo Baudo prima della finale di Sanremo Giovani, Sanremo, 19 dicembre 2019.ANSA/RICCARDO DALLE LUCHE
Pippo Baudo durante la presentazione dello show-evento di Raiuno dal titolo ’’Buon Compleanno Pippo’.ANSA/FABIO FRUSTACI
Roberto Benigni e Pippo Baudo sul palco del teatro Ariston durante l’ ultima serata del festival nel 2002 CLAUDIO ONORATI/ANSA/
Fabio Fazio, Pippo Baudo e Luciana Littizzetto sul palco del teatro Ariston durante la quarta serata del Festival di Sanremo, 15 febbraio 2013. ANSA/ETTORE FERRARI
Pippo Baudo e Chiara Francini, durante la prima puntata della trasmissione televisiva ’’Domenica In’’, in onda negli studi di Cinecitta’ a Roma, 2 ottobre 2016. ANSA/GIORGIO ONORATI
19981014 - ROMA SPE - TV: BAUDO OPERATO A PARIGI STA BENE, MA IN SILENZIO PER 15 GIORNI - Rientro a Roma da Parigi, dove e stato operato alle corde vocali con un laser e un microscopio, di Pippo Baudo in compagnia della moglie Katia Ricciarelli. Nella foto l’arrivo all’aeroporto di Fiumicino. Il ritorno di Baudo e’ fissato su Canale 5 il 29 novembre con la prima puntata della seconda edizione della Festa del disco. ELIO VERGATI/ANSA/DEF
Swiss-Italian TV showgirl Michelle Hunziker and Italian TV presenter Pippo Baudo react on stage during the 68th Sanremo Italian Song Festival at the Ariston theatre in Sanremo, Italy, 07 February 2018. The 68th edition of the television song contest runs from 06 to 10 February. ANSA/ETTORE FERRARI
Pippo Baudo arriva al Colosseo per una cena in occasione dell’inaugurazione del restauro esterno dell’Anfiteatro Flavio, finanziato dalla Tod’s di Diego Della Valle, Roma, 01 luglio 2016.ANSA/ANGELO CARCONI
Conferenza stampa “Serata d’onore“ con Pippo Baudo e Gino Landi. Roma, 21 marzo 1989 ARCHIVIO ANSA R 18823
Pippo Baudo e Giorgia durante lo show di Raiuno “Buon compleanno... Pippo“, dedicato ai 60 anni di carriera del conduttore che proprio oggi festeggia 83 anni, Roma, 07 giugno 2019.ANSA/CLAUDIO PERI
20060122 TV: TELEGATTI 2006 -Pippo Baudo, Michelle Hunziker, Mike Bongiorno e Rosario Fiorello sul palco dell’Auditorium Conciliazione durante la Notte dei Telegatti 2006. La trasmissione andra’ in onda Mercoledi’ 25 gennaio su Canale 5. ALESSANDRO DI MEO - CLAUDIO PERI /ANSA
20030305-SANREMO-SPE: 53mo FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA- SECONDA SERATA. Pippo Baudo con Valentino Rossi sul palco del teatro Ariston. CLAUDIO ONORATI/ANSA/FER /TO
Pippo Baudo, tra gli ospiti della trasmissione ’’La prova del cuoco’’, legata alla Lotteria Italia, condotta da Antonella Clerici (s), presso gli studi della Dear a Roma stasera, 6 gennaio 2012. ANSA/ FABIO CAMPANA
Il Presidente Sergio Mattarella durante la celebrazione della Giornata Nazionale per la Ricerca sul Cancro consegna a Pippo Baudo il premio “Credere nella ricerca“, Roma, 24 ottobre 2016. ANSA/ UFFICIO STAMPA QUIRINALE - FRANCESCO AMMENDOLA +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++
Italian TV presenter Pippo Baudo poses with the Assomusica award at the 69th Sanremo Italian Song Festival in Sanremo, Italy, 06 February 2019. The Festival runs from 05 to 09 February. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI
Jerry Scotti, Michelle Hunziker e Pippo Baudo in occasione della presentazione del libro “Il Telegatto - Storia del premio piÃ?Â¹ amato dalle star“, Milano, 12 marzo 2018. ANSA/DANIEL DAL ZENNARO
Pippo Baudo durante lo spettacolo Si Può Fare 2 aprile 2014 a Roma ANSA/MASSIMO PERCOSSI
Pippo Baudo, Raffaella Carra’ e Silvio Berlusconi in una foto del primo gennaio 1994. ANSA
Italian TV presenter Pippo Baudo attends on stage during the 68th Sanremo Italian Song Festival at the Ariston theatre in Sanremo, Italy, 07 February 2018. The 68th edition of the television song contest runs from 06 to 10 February. ANSA/ETTORE FERRARI
Da sinistra: Natalia Estrada, Fabio Fazio, Sabina Ciuffini e Claudio Baglioni ricevono il Telegatto da Pippo Baudo per “ Anima Mia “ giudicato miglior programma dell’anno, a Milano, inuna foto del 1997 . La Ciuffini è stata la prima valletta a prendere la parola in un programma tv, ma anche ad apparire in minigonna,infrangendo gli schemi della Rai perbenista degli anni ’70:Sabina Ciuffini, storica partner di Mike Bongiorno per cinque edizioni di Rischiatutto, dal 1970 al 1974, e poi a Sanremo nel 1975, compie 60 anni il 4 agosto. Nata a San Juan, in Argentina, viene scoperta da Mikeall’uscita dal liceo Giulio Cesare a Roma.ANSA ARCHIVIO/ DANIEL DAL ZENNARO/ DBA
Pippo Baudo nel corso della trasmissione di Rai1 “Festa di Natale“, serata interamente dedicata a Fondazione Telethon, in apertura della trentesima edizione della maratona televisiva Rai a Roma, 14 dicembre 2019. ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI
Beppe Grillo e Pippo Baudo in una foto senza data.ANSA
Pippo Baudo durante la presentazione dello show-evento di Raiuno dal titolo ’’Buon Compleanno Pippo’.ANSA/FABIO FRUSTACI
20070305 - ROMA - SPE : FESTIVAL SANREMO: BONOLIS A MATRIX, VILLANIA GRATUITA CONTRO DI ME. Paolo Bonolis (S) e Pippo Baudo in un’immagine d’archivio del 5 maggio 1998 al teatro Nazionale di Milano. All’indomani del festival di Sanremo, Paolo Bonolis definisce ’’una villania gratuita’’ alcune accuse che gli sono state rivolte e dice di essersi sentito schernito professionalmente. In un’ intervista della quale il Tg5 ha mandato in onda uno stralcio, Bonolis ha detto di aver visto tre serate di Sanremo, e il suo voto e’ stato ’’10’’. ’’Come qualunque festival - ha aggiunto - Baudo ha dato tutto se stesso per farlo. Ed era giusto che desse tutto se stesso, perche’ poter organizzare un festival e’ un privilegio. Il 2008? Non lo so. Come disse Borat, se una montagna viene verso di te e non ti chiami Maometto, spostati, e’ una frana’’. DANIEL DAL ZENNARO-ARCHIVIO / ANSA / PAL
Da sinistra: Pippo Baudo, Jimmy Fontana, Ombretta Colli ed Al Bano a “Canzonissima“ il 23 novembre 1973.ANSA
20051027 - ROMA - SPE : TV: CELENTANO; COLLOQUIO BENIGNI-DEL NOCE A MILANO. Roberto Benigni tocca le parti intime di Pippo Baudo durante il Festival di Sanremo in un’immagine d’archivio del 10 marzo 2002. Incontro oggi fra Roberto Benigni e il direttore di Raiuno, Fabrizio Del Noce, in un albergo del centro di Milano. Il colloquio, durato una ventina di minuti, e’ avvenuto a poche ore dalla partecipazione di Benigni alla trasmissione Rockpolitik di Adriano Celentano, che va in onda in diretta, questa sera negli studi di Brugherio, alle porte di Milano. ’’Non posso parlare’’ ha detto Benigni, avvicinato dall’Ansa, mentre il direttore di Raiuno si e’ limitato ad affermare: ’’Questa sera seguiro’ solo Benigni. Non dallo studio, naturalmente’’. CLAUDIO ONORATI-ARCHIVIO / ANSA / PAL
Pippo Baudo, in occasione della presentazione del libro “ Mai Dopo le Ventitre’“ all’interno della sede del CONI, Roma, 15 novembre 2017. ANSA/ MASSIMO PERCOSSI
Pippo Baudo durante la presentazione del programma “Il viaggio“, in onda da lunedì 17 giugno su Raitre in prima serata, Roma, 13 giugno 2013.ANSA/FABIO CAMPANA
Una foto di repertorio che mostra Pippo Baudo e la annunciatrice Gabriella Farinon ai loro esordi in tv . ANSA/RAI TECHE
Pippo Baudo, posa per i fotografi in occasione della presentazione dei palinsesti Rai 2016/2017, presso il Salone delle Fontane a Roma, 5 luglio 2016. ANSA/GIORGIO ONORATI
Italian singer and Sanremo Festival artistic director Claudio Baglioni (L) and Italian TV presenter Pippo Baudo (R) on stage at the Ariston theatre during the 69th Sanremo Italian Song Festival, Sanremo, Italy, 06 February 2019. The Festival runs from 05 to 09 February. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI
Pippo Baudo e Alida Chelli durante il festival di Sanremo nel 1984.ANSA
19840114-ROMA-BUON COMPLEANNO TV-Alice ed Helen Kessler con Pippo Baudo. ANSA ARCHIVIO/Busta 2591
20060122 TV: TELEGATTI 2006 - Pippo Baudo, Michelle Hunziker e Vasco Rossi sul palco dell’Auditorium Conciliazione durante la Notte dei Telegatti 2006. La trasmissione andra’ in onda Mercoledi’ 25 gennaio su Canale 5. ALESSANDRO DI MEO - CLAUDIO PERI /ANSA
Pippo Baudo e Chiara Francini, posano per i fotografi prima della conferenza stampa di presentazione del nuova edizione del programma televisivo ’’Domenica In’’ che andra’ in onda dal 2 ottobre su Rai1, Roma, 27 settembre 2016. ANSA/GIORGIO ONORATI
Pippo Baudo e Jovanotti durante lo show di Raiuno “Buon compleanno... Pippo“, dedicato ai 60 anni di carriera del conduttore che proprio oggi festeggia 83 anni, Roma, 07 giugno 2019.ANSA/CLAUDIO PERI
A06 - 13/3/97 - MILANO - SPE: SPETTACOLI, “ L’UOMO CHE INVENTO’ LA TELEVISIONE “ . Da sin.: Lello Arena, Gigliola Cinguetti, Pippo Baudo e Luigi Montini alla conferenza stampa di presentazione dello spettacolo “ L’uomo che invento’ la televisione “ in scena questa sera al teatro Smeraldo di Milano dove restera’ fino al 13 aprile. Carlo Ferraro/Ansa/Do
Pippo Baudo posa per i fotografi in occasione della presentazione della serata su Raiuno “Buon compleanno...Pippo“ a celebrazione dei 60 anni di carriera dello showman siciliano, Roma, 6 giugno 2019. ANSA/CLAUDIO PERI
Pippo Baudo, Sophia Loren e Bruno Vespa durante il programma Rai “Centocinquanta“ al teatro delle Vittorie a Roma, per celebrare i centocinquanta anni dell’unita’ d’Italia, 16 marzo 2011. ANSA / CLAUDIO PERI
Pippo Baudo e Beppe Grillo durante Fantastico 7 il 16 novembre 1986.+++Grillo in un suo intervento attacca il Partito Socialista e Bettino Craxi, all’epoca presidente del Consiglio dei ministri, con questa battuta: ’’La cena in Cina... c’erano tutti i socialisti, con la delegazione, mangiavano... A un certo momento Martelli ha fatto una delle figure più terribili... Ha chiamato Craxi e ha detto: ’Ma senti un po’, qua ce n’e’ un miliardo e son tutti socialisti?’. E Craxi ha detto: ’Sì, perche’?’. ’Ma allora se son tutti socialisti, a chi rubano?’ ’’.+++ANSA
Mara Venier e Pippo Baudo, in occasione della presentazione del libro “ Mai Dopo le Ventitre’“ all’interno della sede del CONI, Roma, 15 novembre 2017. ANSA/ MASSIMO PERCOSSI
Pippo Baudo (S) e Jimmy Fontana a “Canzonissima“ il 16 ottobre 1973.ANSA
