Addio a Pippo Baudo, il “re della TV” italiana. Le foto della sua carriera

Ecco una gallery fotografica con decine di immagini che ripercorrono la lunga e brillante carriera televisiva di Pippo Baudo, tra momenti iconici, volti celebri e platee entusiaste: un omaggio visivo ricco e suggestivo. Si è spento ieri sera nella Capitale la leggenda vivente della televisione italiana. Aveva 89 anni e la sua morte, avvenuta per infarto nella struttura del Campus Biomedico di Roma.

Un vuoto nell’intrattenimento nazionale

La Rai, con una nota, ha dichiarato: “Con Pippo Baudo se ne va un pezzo di ‘cuore’ della Tv… ha reso la tv un fenomeno culturale”, sottolineando il suo ruolo insostituibile nel patrimonio culturale italiano. Pippo Baudo ha attraversato sei decenni di storia televisiva, lavorando a partire dalla fine degli anni ’50 fino al 2022. Tra i suoi maggiori successi spiccano: 13 edizioni del Festival di Sanremo tra il 1968 e il 2008, diventando il presentatore che ha calcato per più volte quel palco e ricoprendo anche il ruolo di direttore artistico in diverse edizioni. Programmi leggendari come Settevoci, Canzonissima, Domenica In, Fantastico, Serata d’onore.