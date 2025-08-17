I funerali di Pippo Baudo mercoledì nella sua Militello Val di Catania

I funerali di Pippo Baudo si terranno mercoledì nel Santuario Madonna della Stella nel suo paese natale a Militello in Val di Catania, in Sicilia: lo ha riferito il sindaco, Giovanni Burtone, intervenendo al Tg1.

Il santuario è una chiesa settecentesca barocca edificata dopo che il terremoto della Val di Noto del 1693 distrusse l’antica Basilica di Santa Maria della Stella.

«C'è tanta sofferenza. La perdita di Pippo Baudo è molto sentita», ha riferito il sindaco ribadendo che il giorno delle esequie sarà lutto cittadino.