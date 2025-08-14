L'annuncio choc di Fabio Concato: «Ho un tumore, concerti annullati»

«Cari amici, devo dirvi che sono stato costretto a interrompere i concerti a fine giugno a causa di un tumore. Mi sto curando con molta fiducia e sono tranquillo». Con un post sulla sua pagina Facebook, Fabio Concato ha annunciato di aver scoperto di avere il cancro.

«Appena possibile sarà mia premura aggiornarvi in proposito. Intanto ringrazio infinitamente tutti coloro che mi hanno scritto manifestando la loro apprensione e il loro affetto Ci sentiamo presto e vi abbraccio», ha aggiunto il cantautore nel suo messaggio.