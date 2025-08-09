Veladoro, trionfa il cantante trapanese Vito Vasile

Altri premi sono stati assegnati da giurie particolari. Il premio Mei è stato assegnato a Bluesy di Cremona; il premio Incanto Summer Fest è andato a Davide De Luca di Lecce; il premio dell’orchestra è stato invece assegnato a Miriam Belfiore di Alessandria; il premio Maestro Rino Berlino è stato assegnato a Soraya di Palermo, unica cantate siciliana ad ottenere un premio in questa straordinaria edizione.

Il cantante trapanese dalla possente voce ha ottenuto anche il premio della critica assegnato dalla giuria dei giornalisti e il premio della giuria popolare. Nei posti d’onore si sono piazzati le cantanti Bluesy di Cremona, che ha cantato “Kalashnikow” (inedito) - “Sei bellissima” (cover) e Maria Fabiola di Roma “Pazienza” (inedito) - “Nessun dolore” (cover).

Il cantante Vito Vasile di Trapani con le trascinanti interpretazioni di “Ancora noi” (inedito) e “Ti penso” (cover del brano di Massimo Ranieri) ha trionfato nella 38esima edizione di Veladoro - Rete dei festival Mei - Meeting degli indipendenti, il festival nazionale della canzone, nella serata dell’8 agosto, svoltosi, secondo tradizione, nell’incantevole piazza Mantova del borgo marinaro acese di Stazzo.

A condurre la manifestazione, arricchita da una scenografia davvero molto bella, Ruggero Sardo, insieme a Francesca Tocca, che hanno accolto sul palco gli undici giovani talenti finalisti, esibitisi nelle due performance degli inediti e delle cover, tutti di alto livello. Una scelta ,quella delle due esibizioni , che rappresenta la novità assoluta di questa edizione, una scelta coraggiosa e lungimirante per le possibilità di carriera che vengono aperte ai giovani talenti, giudicati da professionisti della discografia e dello spettacolo.

Piazza gremita e pubblico soddisfatto della serata, aperta dal corpo di ballo dell’Accademia dello spettacolo Bma, con le accattivanti coreografie di Giusy Messina. Il conduttore ha ricordato la particolare storia del festival, nato negli anni settanta e poi, tra alterne vicende, ripreso nel duemila dalla squadra di Delfo Raciti, Angelo Spinella e del presidentissimo Nunziato Torrisi e portato al grande successo nazionale per la qualità dello spettacolo.

Spazio anche per la vincitrice della Veladoro Junior 2025 Annalisa Cavallaro, che ha molto ben interpretato il brano più famoso di Whitney Houston, I Will Always Love You.

Certezza e garanzia della buona riuscita del festival l’orchestra e le coriste di Veladoro, diretti dal Maestro Angelo Spina, che hanno suonato e cantato dal vivo, rendendo ancora più forti le emozioni.

Ospite speciale della serata Carmelo Caccamo, attore e cabarettista, che ha coinvolto il pubblico e perfino l’abile presentatore, con il quale ha perfino duettato. Caccamo ha sciorinato le sue “specialità” comiche e i suoi personaggi, non ultimo quello della “Signora Santina”, regalando momenti davvero esilaranti.