Malta e Sicilia, isole iniziatiche nel cuore del Mediterraneo: il ponte invisibile della sapienza ermetica

Suggestiva, simbolica, selvaggia, misteriosa ed ermetica. Questi sono solo alcuni degli aggettivi che ci concediamo per definire la splendida isola di Malta, pregna di sapienza ermetica e legata alla Sicilia, distante appena 80 chilometri, più quanto si immagini: entrambe sono Terre Iniziatiche immerse nello stesso mare misterico. Custodi di simboli, Malta e Sicilia parlano difatti il linguaggio di antichi maestri come se vi fosse un ponte invisibile di sapienza antica che si lascia intuire dalle sue pietre, custodi di una lunga storia, fascino e antica sapienza.

Malta fu sede di una delle più antiche civiltà megalitiche del mondo e realizzò complessi come Ġgantija, Hagar Qim e Mnajdra, risalenti al 3600-2500 a.C. Fu contesa e dominata da Fenici, Greci, Cartaginesi, Romani, Bizantini, Arabi, Normanni, Svevi, Aragonesi, e infine dai Cavalieri Ospitalieri di San Giovanni noti come Cavalieri di Malta.

Oltra l’infinita bellezza, è caratterizzata dalla presenza di elementi che testimoniano una profonda conoscenza.

In particolare, la Valletta, nota come città templare ed ermetica, fu progettata con una pianta geometrica ove l’uso del numero 4 e del 8 (come Palermo) - simboli di rigenerazione e infinito -, è ricorrente. Nella Cattedrale di San Giovanni, all’interno della Cappella dei Cavalieri, si trovano tarsie marmoree funerarie ornate con simboli alchemici e massonici, simili a quelli siciliani di cui ho a lungo trattato in queste stesse pagine del Giornale di Sicilia. Segni ermetici legati al concetto di morte, purificazione e cammino interior quali teschi, clessidre, rose, serpenti e salamandre (quest’ultimo usato dal nostro Serpotta a firma delle sue opera).

Del resto la presenza dei templari è accertata in Sicilia, ed è noto che i Cavalieri di San Giovanni, che si stabilirono a Malta nel XVI secolo, furono diretti eredi dei Templari, i cui beni dopo la soppressione dell’ordine, furono trasferiti agli Ospitalieri.

Dopo la creazione “ufficiale”, la Massoneria fu introdotta a Malta grazie alla presenza britannica e proseguì l’uso di simboli quali la squadra, il compasso e l’occhio onniveggente che si trovano in molte decorazioni.

Malta e la Sicilia sembrano due fortezze esoteriche nel cuore del Mediterraneo che si ergono come templi di pietra custodi una tradizione sapienzale e che affidano ai viandanti silenzi e forme carichi di simboli e geometrie sacre che si svelano a chi sa leggere i segni. Il loro silenzio si percepisce ovunque ed è particolarmente suggestive nello splendido Castello Cittadella St. Martin’s Demi-Bastion, nell’isola di Gozo. A Mdina, l’antica capital di Malta non a caso nota come la Città silenziosa, vi sono elementi con notevole valore alchemico. Una scultura ritrae una scena suddivisa in tre parte che raffigura figure femminili sotto un arco, con una fiamma centrale alla base. È richiamo alle tre fasi principali della lavorazione alchemica, alla Trinità ermetica e alla valenza sacra della Triade. Il fuoco posto ai piedi allude al Sacro fuoco segreto della trasmutazione, e simboleggia il Maestro che guida il cammino. La figura a sinistra regge un libro chiuso, metafora dell’esoterismo, ossia ciò che non si conosce e non può essere trasmesso. Il tutto è amplificato dalla frase posta sotto l’arco: Custodite munite proclibus”, ossia custodite la conoscenza e trasmettetela solo a chi è pronto: “ai probi”. Inoltre, la scena si arricchisce dalla presenza di foglie di acacia, segno di iniziazione, e di strumenti massonici. Ritengo vi sia una notevole somiglianza con le raffigurazioni marmoree presenti nell’antica cripta della Cattedrale di Palermo.

Sempre a Mdina, inoltre, è particolarmente significativo il bassorilievo che raffigura una spada su cui sale un serpente, segno di lavorazione alchemica, sovrastata dalla corona regia dell’Arte sacra. Al serpente e a Malta fu partcolarmente legato anche Cagliostro, i cui antenati, secondo l’autorevole Ruggiero di Castiglione, «noverava un fra Giovanni Slavo e Balsamo che nel 1618 aveva ricoperto la carica di Gran Priore dell’Ordine di Malta a Messina. (…) A Malta Giuseppe Balsamo s’attribuì per la prima volta il nome di Cagliostro» e l’affermazione “sono nato a Malta” alluse a tal rinascita. Nella traversata per Malta conobbe inoltre Luigi d’Aquino con cui strinse grande amicizia tanto che «l’infermo Luigi implorò la presenza di Cagliostro al capezzale non fu solo per ricorrere alle sue miracolose cure ma anche per confidargli direttive spirituali. È verosimile che Luigi abbia richiamato a sé l’allievo prediletto Giuseppe Balsamo per trasmettergli il maglietto da Venerabile».

Importanti i segni rinvenuti a S. Antonio Palace, in primis un Occhio Onnivegente inserito tra colonne, allusione alla Massoneria (spesso celato in diversi siti siciliani tra cui nella cripta di Ustica) e la figura di un re con cornucopia e manto, è chiaramente richiamo al nostro Genius.

Del resto i legami culturali tra le due isole erano forti e frequenti erano gli incontri tra i due “mondi” accomunati dagli stessi interessi, specie ermetici e massonici testimoniati dagli elementi presenti tra cui il pregevole piatto con ricchi intagli tra cui spade templari e sigilli di Salomone.

Molti sono gli accostamenti e i richiami su cui però non ci dilunghiamo, per consentire la nostra, speriamo, consueta celerità ma che meritano sicuramente un’analisi approfondita.