Addio Ferragnez, Fedez e Chiara ufficialmente divorziati

La coppia italiana più seguita di sempre sui social, grazie anche a un fastoso matrimonio celebrato nel 2018 in Sicilia, non esiste più anche dal punto di vista legale. Tra Fedez e Chiara Ferragni è ufficialmente finita.

Fonti vicine agli ex coniugi hanno confermato ieri che il Tribunale di Milano ha emesso la sentenza di divorzio congiunto. Fedez, assistito dagli avvocati Pompilia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci, e Ferragni, assistita dall’avvocata Daniela Missaglia, hanno siglato l’accordo secondo cui i figli sono affidati a entrambi con frequentazione quasi paritetica. Non è previsto alcun assegno di mantenimento per i bimbi, né assegno per l’influencer.

Le spese scolastiche e sanitarie per i bambini sono invece a carico di Fedez. L’accordo è stato ritenuto adeguato dal Tribunale.

L’epilogo, sebbene triste per i fan del rapper e dell’influencer, era ormai scontato, come si era capito nel dicembre scorso, quando il Tribunale di Milano aveva pronunciato la separazione ufficiale tra Fedez e Chiara Ferragni. I giudici, anche in quel caso, avevano confermato le condizioni concordate dai coniugi con il ricorso depositato un mese prima. E proprio a dicembre 2024 gli avvocati di Fedez avevano preannunciato il finale: «Nei prossimi sei mesi sarà pronunciato anche il divorzio, come richiesto espressamente con un unico atto dal cantante e dall’influencer che, raggiungendo in breve tempo un accordo complessivo, hanno dimostrato notevole maturità e disponibilità reciproca nell’interesse dei loro figli» avevano dichiarato congiuntamente i legali Pompilia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci.