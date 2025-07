Lino Banfi compie oggi 89 anni e torna in scena, a settembre, al Todi Festival per raccontarsi in "Passaggi a Livello" con, accanto a lui, Pino Strabioli. Nato ad Andria, al secolo Pasquale Zagaria, è ancora giovanissimo quando capisce che, contrariamente al desiderio dei genitori di vederlo in seminario, la sua strada è quella della recitazione.

Arrivato a Milano, tenta l’avventura del varietà, incentrando la sua comicità sul suo dialetto e su buffi modi di dire che non abbandonerà mai. Ancora si fa chiamare Lino Zaga che cambierà poi in Lino Banfi. Trasferitosi a Roma, esordisce in tv come valletto in "Biblioteca di Studio Uno".

È il 1964 e nello stesso anno ottiene piccoli ruoli nei film di Franco e Ciccio. Nove anni dopo è il protagonista del film "Il brigadiere Pasquale Zagaria ama la mamma e la polizia". Seguono altri film e altri programmi tv finché tra gli Settanta e Ottanta diventa uno dei volti della commedia sexy all’italiana accanto a Edwige Fenech, Gloria Guida, Laura Antonelli e Nadia Cassini. Nel 1984 è Oronzo Canà, uno dei suoi personaggi più celebri, ne "L'allenatore nel pallone". Seguono, tra i tanti, "Il commissario Lo Gatto", "I pompieri" e "Grandi magazzini".