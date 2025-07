Premio Strega 2025, vince Andrea Bajani con il romanzo «L’anniversario»

Andrea Bajani vince il Premio Strega 2025 con il romanzo L’anniversario (Feltrinelli) che ha avuto 187 voti. Al secondo posto Elisabetta Rasy con Perduto è questo mare (Rizzoli), 133 voti e al terzo Nadia Terranova con Quello che so di te (Guanda), 117 voti.

Quarto Paolo Nori con Chiudo la porta e urlo (Mondadori), 103 voti e quinto Michele Ruol con Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia (TerraRossa), 99 voti. Il totale dei voti espressi è di 646, pari al 92% degli aventi diritto. A presiedere il seggio Donatella Di Pietrantonio, vincitrice dell’edizione 2024.

«Sono ventidue anni che pubblico libri. Gratitudine per tutti quelli che hanno creduto in me, i lettori, gli editori. Quest’anno sono i 60 anni della Feltrinelli che ha creduto in me». Lo ha detto Andrea Bajani, emozionato all’annuncio della vittoria del Premio Strega 2025 bevendo dalla bottiglia del liquore Strega.

«La letteratura è contraddire la versione ufficiale» ha aggiunto lo scrittore.