Elodie, Giorgia, Marracash: luglio a tutta musica in Sicilia

E l’estate partirà col botto già a partire da sabato con Marracash che arriverà allo stadio di Messina con Madame ospite speciale, tra barre crude e poesia urbana. Uno show che sarà suddiviso in sei capitoli e che si sviluppa come un epic movie dal vivo: al centro della scena il conflitto tra Fabio, l’uomo, e Marracash, l’artista, raccontato attraverso il repertorio dei suoi più grandi e recenti successi. E nello stesso giorno, a pochi chilometri, Giovanni Allevi risuonerà a al Teatro Antico di Taormina con il suo pianoforte, emozionando ogni tasto con la sua Musica dall’Anima. E, a Siracusa, Simona Molinari porterà il suo swing leggero, elegante e senza tempo con il suo nuovo spettacolo La donna è mobile, un viaggio teatral-musicale che racconta la figura femminile attraverso la letteratura, la musica e le sue infinite sfumature. Poi toccherà ad Alfa che farà un doppio show: prima l’11 luglio a Castellammare del Golfo e il 12 a Catania tra romanticismo da playlist e testi diretti. E mentre Alfa sarà a Villa Bellini a Catania, la stessa sera, Alessandra Amoroso farà vibrare il Teatro Antico di Taormina con voce e cuore portando anche il suo nuovo album Io non sarei. «È la presa di coscienza che non c’è nulla da dimostrare - ha spiegato la Amoroso - e che il vero cambiamento avviene quando si smette di rincorrere un’identità e si abbraccia ciò che si è veramente, ogni giorno, guardando dentro se stessi e facendo spazio a ciò che il futuro riserva». E - sempre il 12 - ad Agrigento gli Eiffel 65 ci riportano dritti nei club degli anni ’90 con quel sound nostalgico ma da ballare. Ancora, il 15 luglio torna live la Pfm sempre a Taormina, con il suo rock sinfonico che non invecchia mai, tra virtuosismi e memoria collettiva. Mentre tre giorni dopo, Ultimo riempirà lo stadio di Messina con il suo linguaggio giovane, struggente, amatissimo e con una voce che racconta sia ferite che speranze.

Da Marracash ai Simple Minds ma passando per Giorgia , Alessandra Amoroso e tanti altri artisti: il mese di luglio pronto a regalare emozioni e sound in tutta l’Isola. Dagli stadi a Messina al festival a Trapani i live dei grandi artisti italiani e internazionali tornano in Sicilia.

Per Lazza è pronto il bis sull’Isola: prima il 19 luglio a Villa Bellini a Catania e poi il 27 a Trapani in occasione del Green Valley pop fest, tra pianoforte, romanticismo, rap e folla in delirio. A raddoppiare a fine mese - il 23 e 24 luglio - anche Marco Mengoni incanterà allo stadio San Filippo di Messina con due serate tra perfezione vocale e carisma.

Dopo Mengoni, il giorno dopo, il 25 luglio, il sound si risposta a Taormina con i Kraftwerk, leggende dell’elettronica, con uno show che sarà più un’esperienza artistica più che un concerto. Nel frattempo - nello stesso weekend - Giorgia però farà un tris al Teatro Greco di Siracusa il 25, 26 e 28 per festeggiare i 30 anni di Come sapreicon un sound che si muoverà tra gospel, soul e pop che non invecchia mai.

A cavallo tra gli stessi giorni, anche i Simple Minds che suoneranno al Teatro Antico di Taormina il 26 e 27 luglio, per una doppietta tutta anni ’80. Mentre Sal Da Vinci attraverserà l’Isola, da Palermo (il 26) al Teatro di Verdura a Catania (il 27) a Villa Bellini, col suo suono partenopeo, che farà cantare tutto il pubblico. E proprio il 27 luglio a Trapani partirà il Green Valley pop fest con Elodie, Shiva, Rovazzi e Lazza che trasformeranno il capoluogo trapanese in una grande festa pop-urban, tra coreografie, hit e magari anche qualche sorpresa. E per chi cerca poesia, i Coma Cose chiuderanno il mese prima il 27 a Zafferana Etnea e il 28 sul lungomare di Cefalù con le loro sonorità cantautorali, indie e urbane.