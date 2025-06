Ai Nastri d’argento vincono le registe

Vincono, anzi stravincono le registe ai Nastri d’Argento 2025: a Francesca Comencini ben 5 Nastri per «Il tempo che ci vuole», e a Greta Scarano con «La vita da grandi» il Nastro per il miglior esordio dell’anno. Nella 79/a edizione dei premi, assegnati al Maxxi di Roma dal Sindacato Giornalisti Cinematografici italiani, il racconto autobiografico di Francesca Comencini vince come il miglior film; per la sceneggiatura; con Romana Maggiora Vergano, migliore protagonista in ex aequo con Valeria Golino, per la sua performance nei panni della scrittrice Goliarda Sapienza in «Fuori» di Mario Martone; per Fabrizio Gifuni migliore attore protagonista nel ruolo di Luigi Comencini e per le casting director Laura Muccino (premiata anche per «Le assaggiatrici» di Silvio Soldini) e Sara Casani.

Il debutto alla regia di Greta Scarano viene premiato anche per il suo protagonista Yuri Tuci, miglior attore di commedia in ex aequo con Pietro Castellitto nel ruolo di Riccardo Schicchi in «Diva Futura» di Giulia Louise Steigerwalt. Come attrici non protagoniste vincono Matilda De Angelis e Elodie per «Fuori» dove incarnano due detenute entrate nella vita della scrittrice. Miglior attore non protagonista è Francesco Di Leva, nel difficile ruolo del marito e padre manipolatore e violento in «Familia» del regista cosentino Francesco Costabile.