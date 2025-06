È morto Brian Wilson, leader dei Beach Boys: fece scoprire il mito della California

Brian Wilson, il co-fondatore dei Beach Boys che ha portato alla popolarità il gruppo, è morto. Ad annunciarlo, la famiglia su Instagram. Wilson aveva 82 anni, ed era stato sottoposo a tutela legale l’anno scorso per un «grave disturbo neurocognitivo».

Il visionario del pop ha creato hit il cui successo ha rivaleggiato con quello dei Beatles per tutti gli anni Sessanta, una serie apparentemente inesauribile di brani improntati al buonumore, al sole, al surf, tra cui «Surfin’ Usa», «I Get Around», «Fun, Fun, Fun» e «Surfer Girl», che hanno reso i Beach Boys la band che vendeva di più in America. Bob Dylan disse di lui a Newsweek: «Quell’orecchio deve consegnarlo allo Smithsonian!». E anche Dylan ha reso omaggio a Wilson, scrivendo su X, «per tutti gli anni in cui l’ho ascoltato e ho ammirato il suo genio. Riposa in pace, caro Brian».