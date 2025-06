Putin chiude alla tregua: «L'Ucraina si riarmerebbe»

Non accennano ad appianarsi le divergenze tra Russia e Ucraina sulle condizioni per arrivare a una soluzione del conflitto, con le parti che ormai sembrano mettere in discussione l’utilità stessa dei negoziati intavolati a Istanbul.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha definito un «ultimatum» inaccettabile il memorandum presentato dai russi dopo il secondo round di colloqui, il 2 giugno in Turchia, e ha rifiutato la proposta di Mosca di una tregua umanitaria di due o tre giorni per permettere di recuperare e poi scambiare i corpi dei rispettivi caduti. A Istanbul la Russia ha delineato richieste massimaliste per un possibile cessate il fuoco, tra cui il ritiro completo dell’Ucraina da quattro regioni a est e a sud che Mosca afferma di aver annesso anche se non controlla totalmente. Kiev ha insistito, invece, su un cessate il fuoco incondizionato di almeno un mese, a cui far seguire un incontro di alto livello tra Zelensky e Putin, aperto anche al presidente Usa, Donald Trump.